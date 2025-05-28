　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因「趨吉避凶」延押柯文哲　黃國昌：憤怒且完全沒辦法接受

▲▼黃國昌 聯訪 回應賴清德週年談話 時事回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城、政治獻金案遭羈押至今，台北地院昨（27日）裁定，由於證人交互詰問尚未結束，法院諭知柯文哲等4名被告延長羈押禁見2個月。民眾黨主席黃國昌今（28日）表示，裁定理由違反《刑事訴訟法》羈押要件的設定，用抽象、模糊形容詞，透過臆測方式說「趨吉避凶」，所以人可能會跑等理由，讓人憤怒且無法接受。

針對柯文哲昨被裁定再度延押，黃國昌28日於立院受訪時回應，昨晚得知柯文哲再度被延押的消息，自己大概看了一下台北地方法院的裁定理由，「我必須要說，那樣的裁定理由，根本違反《刑事訴訟法》羈押要件的設定，通篇裁定不僅用抽象、模糊的形容詞，透過臆測方式說『趨吉避凶』，所以人有可能會跑。」

黃國昌指出，更離譜的是，裁定本身在法學界通稱為「例稿」，意思是拿一模一樣的文字複製貼上，只是換一個人名，用這種萬用例稿，欠缺實質事實、證據，繼續剝奪柯文哲人身自由，「對台北地方法院這樣延押的裁定，我們感到憤怒，且完全沒有辦法接受，此裁定只是再次重創台灣人民對司法的信任」。

黃國昌強調，無論如何，在司法這條道路，民眾黨會繼續協助柯文哲捍衛清白，也會透過公眾對司法程序監督，希望審理柯文哲的程序當中，還能保有基本的公平公正。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO僅1案有罪判2年半！　士檢不服提上訴
家寧讚閨蜜「帥成這樣」互傳❤️　網翻出IG互動傻眼
NB.1.8.1患者足跡遍全球「含台灣」　專家警告：傳染性更
快訊／戴電子腳環瘦40公斤　陳重文又遭搜索
獨／台大學霸賣出1.3公噸毒品　FBI臥底「給錯貨」再加一罪
3藝人閃兵都在三總複檢　軍醫局：診斷證明、血壓監測報告一致

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

全台最多「中正路」在台南　朱立倫：賴清德你以前怎麼不改？

遭綠委控「與名嘴一起嗆南部低端」　葉元之轟造謠：我什麼時候講了

黃國昌下令民眾黨「全動起來」　規劃「核三延役公投」說明活動

預算少1%縣市長跳腳　綠：政院一切依立院決議「想追討可找藍白委」

因「趨吉避凶」延押柯文哲　黃國昌：憤怒且完全沒辦法接受

英系、賴系再搶中常委懸缺　王世堅曝1不成文規定：應是陳淑華接任

罷瑤換領銜人失敗　黃國昌批「國家機器濫用」：中選會沒維持中立

綠營諷「拋蛋救民調」　盧秀燕回擊：不應先反對後蹭票

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

全台最多「中正路」在台南　朱立倫：賴清德你以前怎麼不改？

遭綠委控「與名嘴一起嗆南部低端」　葉元之轟造謠：我什麼時候講了

黃國昌下令民眾黨「全動起來」　規劃「核三延役公投」說明活動

預算少1%縣市長跳腳　綠：政院一切依立院決議「想追討可找藍白委」

因「趨吉避凶」延押柯文哲　黃國昌：憤怒且完全沒辦法接受

英系、賴系再搶中常委懸缺　王世堅曝1不成文規定：應是陳淑華接任

罷瑤換領銜人失敗　黃國昌批「國家機器濫用」：中選會沒維持中立

綠營諷「拋蛋救民調」　盧秀燕回擊：不應先反對後蹭票

旭集微風店今開幕「午晚餐訂位8成滿」　下午茶還有5成可預約

愛心箱才被搬走！又被偷走5千　闆娘氣哭：2天做不到2千啊

全台4個月「6600萬遺產」繳國庫！律師提醒5點：閨蜜也能當繼承人

在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

快訊／NONO起訴7罪「僅1案有罪判2年半」！　士檢不服提上訴

IC大廠副總妻遭爆「專睡處長」網紅公審她半年賺流量　慘被判刑

串流收視週榜／肖戰《藏海傳》收視吸乾大盤！5熱劇人氣橫掃台灣

豐謙延續去年推案節奏　未來1年迎興建期

暑期打工徵才列車出發！中市勞工局邀27家廠商辦理3場次徵才

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

政治熱門新聞

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

罷吳思瑤換將失敗！　中選會：領銜人仍為張克晉

遭爆組砲兵團海外買春　新北「型男里長」喬天鼎喊冤：前女友報復

柯文哲又遭延押　朱立倫聲援：司法明顯雙標

3藝人閃兵在三總複檢　軍醫局：診斷證明、24hr血壓監測報告一致

呱吉「不喜歡林昶佐」　爆被私下說壞話

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

張斯綱爆：監委蘇麗瓊疑濫用公務車「赴診所看牙」

閃兵藝人全都在台北榮總複檢　退輔會：全力配合調查

南投縣選委會指「簽名太潦草」剔除千份罷馬文君連署　他轟公然犯罪

砍補助款地方跳腳　行政院再喊共體時艱

評李俊俋公務車送愛犬將爆發民怨　黃暐瀚揪「這句話」是火上加油

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

更多熱門

相關新聞

罷瑤換將失敗　昌批中選會不中立

罷瑤換將失敗　昌批中選會不中立

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人張克晉退出，罷團欲更換領銜人接替，並搜集2400份更換領銜人同意書寄給中選會，中選會今（28日）公告，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意法定要件，所以更換領銜人未過。民眾黨主席黃國昌批評民進黨雙標，對於國家機器濫用、中選會無法維持基本中立性，台灣人會有所反應。

柯文哲再延押2個月！醫揭「無罪鐵證」：感謝賴清德提供

柯文哲再延押2個月！醫揭「無罪鐵證」：感謝賴清德提供

柯文哲又遭延押　朱立倫聲援：司法明顯雙標

柯文哲又遭延押　朱立倫聲援：司法明顯雙標

柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押

柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

關鍵字：

民眾黨黃國昌柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面