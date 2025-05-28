因「趨吉避凶」延押柯文哲　黃國昌：憤怒且完全沒辦法接受

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城、政治獻金案遭羈押至今，台北地院昨（27日）裁定，由於證人交互詰問尚未結束，法院諭知柯文哲等4名被告延長羈押禁見2個月。民眾黨主席黃國昌今（28日）表示，裁定理由違反《刑事訴訟法》羈押要件的設定，用抽象、模糊形容詞，透過臆測方式說「趨吉避凶」，所以人可能會跑等理由，讓人憤怒且無法接受。

針對柯文哲昨被裁定再度延押，黃國昌28日於立院受訪時回應，昨晚得知柯文哲再度被延押的消息，自己大概看了一下台北地方法院的裁定理由，「我必須要說，那樣的裁定理由，根本違反《刑事訴訟法》羈押要件的設定，通篇裁定不僅用抽象、模糊的形容詞，透過臆測方式說『趨吉避凶』，所以人有可能會跑。」

黃國昌指出，更離譜的是，裁定本身在法學界通稱為「例稿」，意思是拿一模一樣的文字複製貼上，只是換一個人名，用這種萬用例稿，欠缺實質事實、證據，繼續剝奪柯文哲人身自由，「對台北地方法院這樣延押的裁定，我們感到憤怒，且完全沒有辦法接受，此裁定只是再次重創台灣人民對司法的信任」。

黃國昌強調，無論如何，在司法這條道路，民眾黨會繼續協助柯文哲捍衛清白，也會透過公眾對司法程序監督，希望審理柯文哲的程序當中，還能保有基本的公平公正。