罷瑤換領銜人失敗　黃國昌批「國家機器濫用」：中選會沒維持中立

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人張克晉退出，罷團欲更換領銜人接替，並搜集2400份更換領銜人同意書寄給中選會，中選會今（28日）公告，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意法定要件，所以更換領銜人未過。民眾黨主席黃國昌批評民進黨雙標，對於國家機器濫用、中選會無法維持基本中立性，台灣人會有所反應。

針對罷免吳思瑤團體領銜人更換失敗，黃國昌28日於立院受訪時表示，罷免團體非常的辛苦，過去這幾個月可以看得出來，民進黨國家機器對待由民進黨發動的罷免國民黨立委，以及由民團發動罷免民進黨立委，雙標到底多嚴重。

黃國昌提及，這種國家機器的濫用，以及中選會無法維持基本中立性，「我相信台灣人民會有所反應，大家沒辦法接受台灣民主法治，繼續遭受民進黨政府這樣踐踏」。

中選會28日宣布，依《公職人員選舉罷免法》第76條第8項規定，罷免案提議人領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。北市1選區罷免案領銜人為張克晉、備補領銜人為詹嘉文，詹如擬遞補為領銜人，應符合上開法律規定。

中選會指出，日前該團隊向中選會申請由詹員遞補為領銜人的提議人則是林OO送件申請，並非賴OO送件申請，其所送同意書經北市選委會查對，並未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件，中選會已函知林OO；亦即，北市1選區罷免案領銜人仍為張克晉，中選會、北市選委會皆會依此而依法辦理。