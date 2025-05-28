罷吳思瑤換將失敗！翁曉玲批中選會搞黑箱　藍罷團要提行政救濟

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉突宣布退出，罷團欲更換領銜人依規需要蒐集2400份同意書寄給中選會，中選會今（28日）公布審查結果，因未符合規定，故領銜人仍為張克晉。國民黨立委翁曉玲對此表示，到底是哪一些同意書不合格？中選會應該全面公開，否則無法取信於民，民眾會認為是中選會在搞黑箱作業，而罷團也一定要提行政救濟。

罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」隨後啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。中選會表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。

翁曉玲接受廣播節目專訪時抨擊，中選會只是一個辦理選務的機關，儼然自己權力很大，竟然沒收立法院的公投案真的很不合理，中選會指示承辦機關欸！，但這些年的表現，已經不是一個獨立機關，成為民進黨政府的政治打手，失去一個選務機關的公正性、獨立性，「好像不管你們罷免團體多努力，我就是一定要沒收。」

翁曉玲並強調，罷團一定要提行政訴訟，死馬當活馬醫，還是相信有些法官是有良知的，主持人王淺秋詢問，立法院可以做什麼？可以質詢中選會嗎？翁曉玲感嘆，「可以啊！但繼續罵也沒用，中選會就是很無賴。」

對於中選會指出，由於同意更換吳思瑤罷免案領銜人的提議人總數未達法定要件，加上法規並無補件機會，因此該案只能由原領銜人張克晉繼續送件，翁曉玲質疑，罷團的二階連署到6月7日截止，現在還有一段時間，若認為更改領銜人同意書有部分不合格，也應該要給罷團補件的機會。她指出，自己上次有質詢中選會法務處長，處長稱只要於6月7日送更改領銜人同意書，都可以辦理，現在罷團是提前送，有發現不合格，都可以趕快利用這段時間再補件。