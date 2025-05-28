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南投縣創意烘焙班失業者職訓6／23開課　即日起開放報名至6／12

▲南投縣創意烘焙班失業者職訓6月23日開課。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

▲南投縣創意烘焙班失業者職訓6月23日開課。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

記者高堂堯／南投報導

為提升本縣失業民眾習得一技之長，及早投入勞動市場進而順利就業，南投縣社會及勞動局特委託中華多元技藝推廣協會承辦失業者職業訓練「創意烘焙班」，歡迎有興趣以及具就業意願者踴躍向承訓單位報名。

南投縣社勞局表示，本班次訓練課程包括：生涯輔導、就業市場趨勢分析、個人素養及求職技巧、顧客服務溝通與創業輔導、烘焙食品概論、食材採購與成本控制、烘培計算及配方範圍演算、食品衛生與職場安全、食品營養學、故事品牌行銷、沈浸式行銷概念與實務分享、通路行銷與經營管理、經典麵包製作實務、熱門蛋糕製作實務、中式糕點製作實務、地方特色產品設計實務、手繪糖霜餅乾設計實務、節慶伴手禮商品實務、手機商品攝影美學實務、社群行銷開發與行銷工具應用及客製化文創包裝設計製作等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。

參訓對象為15歲以上之失業民眾或特定對象失業者，特定對象（15歲以上未滿18歲未就學未就業少年、45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力及未取得國民身分證之新住民等）免費參訓；另符合生活津貼補助資格者，政府發給職業訓練生活津貼。

本班次即日起開始報名至6月12日截止，訓練期間自6月23日起至8月20日止，訓練地點：南投縣南投市民生街33-3號；報名電話：04-24810523白小姐，或到「台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）」網站查詢。

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