桃園新住民媽媽參加職訓　靠「指上功夫」創業

▲桃園新住民媽媽小琪，靠著參加職訓學美甲，成功創業當美甲師。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

35歲的新住民小琪，大學畢業後即嫁來台灣桃園，婚後專心照顧家庭，直到小孩都陸續上小學後，她開始思考人生下一步。透過「台灣就業通」網站，她發現桃竹苗分署委託中華國際職業美學協會開設「全方位美甲美睫培訓班-新住民專班」，在了解課程內容後，認為課程不僅能學習專業技能，還能兼顧家庭與工作，便報名參訓。

桃竹苗分署5日指出，總計308小時的課程內容豐富，涵蓋美甲彩繪、手足保養、臉部按摩、彩妝及美睫嫁接等實務訓練，在歷經兩個月的密集學習，小琪收穫滿滿，結訓後更順利考取美容丙級技術士證照，成功踏出工作的第一步。

▲桃竹苗分署辦理美甲職訓課程，吸引不少女性待業民眾參訓，學習一技之長。（圖／桃竹苗分署提供）

結訓後，小琪先到美甲店工作累積實務經驗，在掌握店務管理、顧客接待及美甲技巧後，她乾脆自行在家創業成立美甲工作室，自去年9月開業至今8個月，主打社區與熟客介紹，平均每日服務2-3位顧客，累積做了超過500雙手，技術也越練越純熟，春節期間營收最高曾達3萬元。

小琪感性分享，創業後不僅兼顧家庭，也擁有穩定收入，最重要的是從工作中找回自信與成就感，讓她性情變得開朗；桃竹苗分署長賴家仁表示，不少婦女朋友在離開職場多年，會發現原有的專業技能已不符合現今產業需求，透過政府職業訓練資源補充技能，不僅可以彌補技術落差的問題，還能提升職場競爭力，順利重返職場。

113年度桃竹苗分署為協助女性重返職場或創業，結合轄區內優質的辦訓單位開辦包括觀光導覽與餐旅民宿實務、烘焙伴手禮暨輕食製作、流行快剪髮型實務、會計稅務與ERP財務管理、職場文書與網站美編應用、俏麗美睫美甲師造型等，成功協助1,143位女性順利就業。114年度訓練課程已陸續在「台灣就業通」網站公告，歡迎年滿15歲以上、有就業意願的失（待）業者踴躍報名參加。