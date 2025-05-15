2025年Youth Camp「玉山行」開放報名　邀高中職生挑戰玉山主峰

▲2025年Youth Camp「玉山行」已開放報名。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處將於7、8月暑假期間，辦理4梯次的2025年Youth Camp「玉山行」活動，參加對象為10至12年級的青少年，將讓年輕學生親近國家公園、促進保護山林的行動，並學習風險管理的概念、透過登山過程了解團隊合作的重要性，期待培育出具主動關懷他人、實踐國土守護的未來主人翁，目前已開放報名。

玉管處指出，本次活動將從海拔2610公尺的塔塔加起登，途經孟祿亭、白木林、大峭壁，漫步山谷林間綻放高山花草及針闊葉林木間，中途夜宿於排雲山莊，繼而穿越高海拔冷杉林及寒原林相，再歷經曲折碎石的「之」字山徑，攀登至玉山主峰(海拔3952公尺)，俯視大自然鬼斧神工的美，環視翠綠層疊的壯麗山景。

玉管處說明，為提升青少年登山安全素養，安排「行前自主登山能力養成訓練」，活動過程並穿插「生態保育」、「棲地保護」以及「登山安全」等相關登山課程，希望藉循序漸進、由淺入深的訓練，讓學員落實登山行前整備及體能訓練，以達到平安登山，親身領略玉山之美的目的。

本活動共計4梯次、各3天2夜，日期分別為7月13日(星期日)至15日(星期二)、7月16日(星期三)至18日(星期五)、8月10日(星期日)至12日(星期二)、8月13日(星期三)至15日(星期五)，每梯次預計招收24名學員、報名費用每人6750元；低收入戶學員全額補助，4梯次合計限額為4名(需檢附證明，1戶1名為限)。

玉管處提醒，報名期間至5月23日18:00止，活動詳情和相關報名資訊請見報名網站活動簡章，或洽該處官方活動報名網站：https://www.ysnp.gov.tw/Apply/ActivityRegistration/C030001。