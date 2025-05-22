日月町商場首辦萌寵馬拉松　毛孩齊聚代言讓南投縣府變超萌競技場

▲南投縣第一屆「萌寵馬拉松」7月13日開跑，即日起受理報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由南投日月町複合式商場主辦的南投首屆「萌寵馬拉松」，將於7月13日登場，即日起至6月6日開放報名，熱情號召「毛孩家庭」來參加，與毛孩子一起展現「萌力」、盡情奔跑，感受今年暑假最熱情暖心的戶外盛事。

活動記者會於22日下午在南投縣政府舉行，邀請報名跑者與萌寵代表提前亮相為活動暖身：有肩上停著鸚鵡的跑者、優雅的金吉拉貓、可愛的兔子和踏步進場的蘇格蘭梗、查理士犬、貴賓犬、柴犬，最後是慢條斯理卻氣勢十足的烏龜壓軸登場，讓會場瞬間化身療癒的「超萌競技場」。

縣長許淑華、日月町董事長洪乙彥也一同宣布活動報名正式開跑，縣議員陳宜君、黃世芳、林儒暘、蘇昱誠都出席，立委游顥服務處、吳棋楠及簡千翔議員服務處也派員參與；日月町複合式商場則同步揭曉參與「萌寵小農市集」的在地品牌，包括四十年草本智慧「有益帖」、主打山林青草藥的「大雪山農場」、自然派「舞葉草堂」，和南投第一間顛覆傳統選品店的「日月本家」，推動在地共好與觀光創新。

許淑華說，縣府除營造多元共好的環境，也關注社會趨勢，希望打造毛小孩友善的環境；日月町商場開幕後成為日月潭觀光軸線新的觀光亮點，為埔里帶動大量人潮、帶動在地農產行銷，更舉辦首屆結合「寵物 × 運動 × 在地文化」的馬拉松活動，提供療癒與觀光創新兼具的全新體驗，希望讓有毛小孩的「家長們」都能很放鬆。

洪乙彥也表示，日月町自開幕以來即定位為南投最具話題的親子與寵物友善商場，此次活動鼓勵全齡層、全品種寵物家庭參加，不僅讓毛孩、「喵星人」、呆萌刺蝟和兔子們能有奔跑放電的快樂天地，也讓更多家庭能在週末享受結合運動、旅遊、購物、與在地農產文化的體驗，將是今年暑假的漫遊療癒行程首選。

日月町指出，為鼓勵全民參與，特別推出超值優惠：凡報名即可獲得市值2680元的參賽禮包，10人以上團體報名再送超人氣「Usagyuuun小突兔聯名帽」，以及6月6日報名截止日前至日月町商場現場報名者，加碼贈送限量「WIRED

CAFE早午餐」一份；詳情請見「日月町複合式商場 Hizuki Town」官方粉絲專頁或線上報名：https://irunner.biji.co/2025HIZUKITOWN ，亦可至日月町複合式商場現場報名。