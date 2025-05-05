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成為登山大神養成班暑期開課　5／19起限額報名

▲「登山大神養成班」招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。（圖／太管處提供，下同）

▲「登山大神養成班」招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

您想成為一位具備專業知識與技能，同時又關懷環境的登山者嗎？太魯閣國家公園管理處將於今年7月8日至11日舉辦「登山大神養成班：學習當一個負責任的登山者」Youth Camp活動，招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。

▲「登山大神養成班」招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。（圖／太管處提供，下同）

▲▼紙本地圖判讀及選擇營地搭建帳篷。

近年來登山風氣盛行，然而隨之而來的環境問題也日益受到重視。太管處表示，本次活動延續歷年Youth Camp優良傳統，更聚焦於「負責任的登山」議題，課程設計將結合環境倫理LNT（Leave No Trace, 無痕山林）的七大原則，期許透過實際參與和對話，引導青年學子共同尋找解決登山環境問題的保育行動方法。

▲「登山大神養成班」招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，在歷經0403花蓮大地震的嚴峻考驗，園區多處場域受損，113年度Youth Camp活動也因此被迫停辦。然而歷經1年的時間，大禮、大同部落的步道已修復完成，為替部落挹注新生活力，今年將於大禮、大同部落山區為活動主要學習場域。

▲「登山大神養成班」招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。（圖／太管處提供，下同）

這次「登山大神養成班」共規劃四大主題課程，包括：(1) 事前準備與風險管理： 從登山行程規劃、裝備輕量化，到戶外風險因子辨識與應對，培養學員具備完善的事前準備觀念與風險管理能力。(2) 登山技能與倫理： 學習登山步行技巧、裝備使用、離線地圖判讀等實用技能，並深入探討登山倫理，學習尊重其他使用者，共同維護山林環境。(3) 野外求生與應變： 透過求救訊息練習、緊急避難帳使用、野外求生三部曲等課程，提升學員在緊急狀況下的應變能力。(4) 生態保育與文化尊重： 課程中將融入人與動物相遇原則、山屋禮儀、原住民文化體驗等內容，培養學員對生態環境的尊重與對多元文化的理解。活動將邀請多位登山領域的專業教練分享戶外實地經驗，透過交流互動，讓學員在真實情境中學習與成長，深化學習體驗。

▲「登山大神養成班」招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。（圖／太管處提供，下同）

「登山大神養成班」招收年滿15足歲以上之高中職青年學子（包含五專1-3年級），共計25名，報名日期自5月19日起至6月9日，額滿為止。

▲「登山大神養成班」招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。（圖／太管處提供，下同）

請上太管處報名系統報名，網址:https://www.taroko.gov.tw/（太魯閣國家公園官網首頁 > 為民服務 > 線上報名，首次登入請先註冊帳號），太管處誠摯邀請對登山有熱情、想學習成為負責任登山者的青年學子踴躍報名，一同加入「登山大神養成班」，為台灣的登山環境貢獻一份力量！。

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