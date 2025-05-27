輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達相中北士科作為台灣總部落腳處，但未鬆口是否選定目前由新光人壽持有的T17、18土地，北市府上周五為此去函新光人壽詢問。台北市議員張斯綱今（27日）質詢問及新光是否回函？北市府證實，在今天中午前收到回函，內容包含三大重點，但未提及與輝達是否達成合議。

地政局長王瑞雲說，今天中午前已經收到新光的回函，裡面三個重點，因為市府請新壽昨天要派員說明，新壽回應，因為資料來不及準備，所以昨天沒辦法派員；第二，因為進度有落後，新壽說明從都審送件到補正過程，但沒有提到策進作為；第三，重申會依合約繼續履約。

張斯綱問，是否有提到與輝達達成合意？王瑞雲說，沒有，市府有打電話問，之前雖然說無可奉告，是基於商業機密目前無法告知。張追問，所以哪天才可以告知？要求市府對新光人壽的態度要積極一點，就算是商業機密，也可以回一個密件，告知已經跟輝達達成合議。

法務局長連堂凱說，這幾天輿情有掌握，新光人壽、新光金控是屬於高度管制的行業，在公司法、金融控股相關法規上，有重大交易或重大事件須經董事會同意才能對外宣布。

張斯綱問，所以目前還沒經過董事會？連堂凱說，這幾天看到的輿情有這些內容，確實2間大公司在做事情上面，一定會比較謹慎，目前還是靜候。

蔣萬安表示，市府的態度非常積極，而且都全面掌握。當然這些商業行為，包括，須經董事會討論，他們有一定議程。

蔣萬安強調，但最後不論他們決定哪一塊基地，市府都有做過相關推演，所以須要市府在行政上協助的，如申請變更、建蔽率調整包括後續請照、移轉等，只要最後輝達拍板確定，市府都可以在行政上面給予協助。