北士科遭指違法徵地　文化局：汾陽居非古蹟、官員退席沒違法

記者陳家祥／台北報導

全球AI領導企業輝達相中北士科作為台灣總部落腳處，但有文資團體爆料，指該處多筆土地違法徵收，不僅沒依規定審議、評估，官員開會甚至技術性離席、違法投票。對此，文化局長蔡詩萍今（27日）赴議會備詢前受訪表示，「汾陽居」和輝達選定的總部所在地差非常遠，且「汾陽居」當年也還不是古蹟；另外，有關違法開會一事，蔡說明，「技術性流會是誤解」，缺席或者退席都是當時法令允許的。

▲台北文化局局長蔡詩萍受訪。（圖／記者陳家祥攝）



北市文化局長蔡詩萍首先說明，「汾陽居」和現在輝達未來總部所在地差非常遠，不是同個區塊裡頭。另外，報導指當時市府處理文資部分瑕疵，經今早上檢視所有資料，「必須說，當時規定，市府官員出席相關文資審議，當時是不用迴避，當時官員沒有違法，缺席或者退席都是當時法令允許的」。

針對汾陽居當時被誤拆、破壞，蔡詩萍說，誤拆不嚴重，是邊角上、不是所有全毀，之後當時文資也有審議，「邊角拆掉沒有關係，並沒有影響到文資審議整體判斷」。

蔡詩萍進一步說明，汾陽居當時還不是古蹟，只是列冊而已，「媒體稱列冊不公開，事實上所有列冊都不公開」，因為把有文資身份還沒有審議者，列冊告訴大家會有道德風險，因為可能就會被拆除。他強調，列冊是文資審議的順序，不是一定要公開，也是保護文資。

針對週刊指審議會「技術性流會」，蔡詩萍指出，「技術性流會是誤解」，週刊報導兩階段，第一個是當時文化局長到會議最後離席，是因為教育委員會當天有開會，開會時候相關首長要到席，這部分要替鍾永豐局長說明。

第二，5位當時柯市府官員列席，法令合法，沒有迴避事情。是發生這個事情後，有人到監察院告發，監院覺得相關首長對相關案情要迴避，才啟動文化部文資局相關的首長要跟自己有關的事務迴避，這是在108年4月之後的事，所以當時柯市府沒有違法。