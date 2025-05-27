瀕臨破產陸廠重生逆襲！　傳將做出陸首顆6奈米GPU

▲礪算科技。（圖／翻攝礪算科技官網）

記者陳冠宇／綜合報導

曾處於破產邊緣的大陸「礪算科技」，在去年獲得注資之後，近日傳出研發的首款GPU晶片已封裝回片（Bring-up，台灣稱晶片初啟或測試上線）並成功點亮，號稱是大陸國產的第一顆6奈米GPU。若消息為真，這不只是逆轉勝的「勵志故事」，還有望讓大陸擺脫對輝達等外國高端晶片的依賴及「卡脖子」。

綜合陸媒《快科技》與《科創板日報》報導，上海礪算科技24日收到首批封裝完成的G100晶片，即刻啟動功能測試；隔日，G100晶片完成了主要功能測試，截至目前結果符合預期。下一步，上海礪算科技將繼續進行詳細全面的性能測試和優化提升，並基於產品的性能調優情況，盡快向行業內客戶送測產品。

這款產品號稱是大陸國內第一顆6奈米 GPU，原本計劃2023年進入市場。但是在2023年6月，礪算科技就被爆出現欠薪及人員流失問題。隨後在2024年5月，礪算科技還被傳出「燒光3億融資，處於破產邊緣」。

2024年8月，東芯股份發布公告稱，擬通過自有資金人民幣2億元向礪算科技（上海）有限公司增資，認購其新增註冊資本人民幣500萬元，本次增資後，東芯股份將持有上海礪算約37.88％的股權。此舉也直接將礪算科技從危險邊緣給拉了回來。

資料顯示，礪算科技成立於2021年，目標是基於原創自研架構的GPU產品，開發出對標國際第一線企業的GPU產品，並可與外部生態無縫接軌，「力爭解決國產主流完整GPU架構自主可控的關鍵問題」。

不只礪算科技，在美國限制輝達H20晶片出口至中國大陸之後，華為就宣布已研發「昇騰910C」AI晶片升級版「昇騰920」，並計劃於今年下半年正式發布與量產。

據傳華為昇騰920晶片也採用6奈米製程，究竟礪算科技與華為誰能率先上市，最終奪得大陸首款6奈米 GPU的稱號，還有待觀察。