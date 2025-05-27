硬起來！中央砍地方補助款　蔣萬安嗆聲：連本帶利向中央追償

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

由於中央政府總預算遭大幅刪除，行政院考量施政推動順暢，決定統刪中央給地方的一般性補助款，引發地方政府跳腳。對此，台北市長蔣萬安今（27日）強調，將循行政訴訟的救濟途徑提出訴願，且即便可以盤出經費先行墊付，後續也一定會爭取應有的權益，「會加計利息，連本帶利向中央追償」。

台北市長蔣萬安今赴市議會備詢，議員柳采葳問及中央砍地方補助款是否違法？蔣說，「我們認為是違反財劃法的規定」，財劃法修正後給予地方一般補助款不得低於前年度的補助款。

柳采葳追問，1月時民進黨有發文稱砍補助不能砍到一般性補助款，現在卻砍了，是否犧牲到弱勢族群權益在政治操作？蔣萬安說，完全無法認同中央這樣苛扣給地方的補助款，第一，這些是法定給予地方的補助款，第二，財劃法也規定不得低於前年度的補助款。

第三，蔣萬安提到，這些確實如議員所說，影響到的是台北市孩童、老人、社福及身障朋友的權益。舉例來講，包括今年的重陽敬老禮金，就會受到影響；包括好孕專車的乘車補助也會受影響。另外包含育兒津貼、托育補助還有大家談很多的交通安全，如何改善行人地獄，很多道路安全維護的施工經費都受影響。

「我們認為不應該苛扣地方補助款。」蔣萬安說，這周台北市政府就會提出訴願，而且會循行政訴訟的救濟途徑，極力為市民朋友爭取應有權益。

另外，蔣萬安也請財政局、主計處及受影響單位積極盤點，再怎麼樣苛扣地方補助款，「身為台北市大家長，我不能讓台北市的弱勢朋友權益受到影響，因此，即便我們盤出相關經費能挪用、讓權益不受損，但這只是代為墊付，我一定會連本帶利向中央追償」。