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文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：議會查半年沒違法事由

▲台北市議員黃瀞瑩質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）相中北士科做為台灣總部落腳處，但有文資團體爆料，指該處多筆土地違法徵收，不僅沒依規定審議、評估，官員開會甚至技術性離席、違法投票。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（27日）回應，北市議會為了北士科成立調查小組，調查半年時間未查到具體違法事由，相關會議紀錄都有留存，一切公開透明、合法合規。

北士科土地本屬農地、荒地，前市長郝龍斌開始規劃，希望朝「新內科」方向進行開發，並設定「智慧健康醫療」、「數位技術服務」為主要產業。柯文哲接任後，以低於市價行情的價格徵收土地、甚至還破壞古蹟，引發地主不滿成立自救會抗議，但最終仍未獲重視，只能欲哭無淚無奈接受。

到了蔣萬安上台後，多名地主結合文資學者，向市議員陳情調閱柯市府時代有關北士科開發案的會議紀錄與影像，發現有錯誤引用法條、官員技術性離席、違法投票，變更案才得以順利通過，直言終於水落石出。

針對鏡週刊報導北士科疑似弊案一事，台北市議員黃瀞瑩強調，北士科的案子去年在台北市議會成立了調查小組，長達半年的時間，但都沒有查到任何具體的違法事由。

「現在媒體還是要用這樣子編織故事的方式羅織入罪，令人非常的遺憾。」黃瀞瑩表示，相關內容過去都有會議紀錄存在，也都有影像證明，一切公開透明、合法合規。

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