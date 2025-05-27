　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北士科大開發！捷運局曝社子輕軌6年落成　議員籲及早規劃交通

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

全球AI領導企業輝達相中北士科作為台灣總部落腳處，但未鬆口是否選定目前由新光人壽持有的T17、18土地。對此，台北市長蔣萬安今（27日）備詢時說，不管最後輝達決定哪一塊基地，北市府都做好萬全準備，在行政上給予全力協助。另外，捷運局長鄭德發說，社子島輕軌有望在6年內蓋完，議員張斯綱則提醒，未來5、6年將有社子輕軌、捷運北環段、重慶北路四段公車道、洲美快速道路新設閘道口還有淡北道路等，加上輝達總部工程，工程萬箭齊發，北投地區會變成大工地，相關單位要及早做規劃。

針對輝達進駐北士科議題，柳采葳今質詢時列舉4套劇本，第一套劇本，跟新光人壽解約重頭開始；第二套劇本，地上權契約轉移；第三套劇本，新光人壽蓋好再租給輝達；第四套劇本，其他地塊，如T12後來居上。這4套劇本，現在哪一套對市府、輝達、新壽，是最好的劇本？ 

對此，蔣萬安說，黃仁勳執行長公開對外宣佈也只說「落腳北投士林」，具體是哪一塊基地並沒有確定，當然外界會認為是T17、18，或是也有可能T12，這部分沒有辦法代輝達說明。

蔣萬安強調，不管最後輝達決定哪一塊基地，北市府都做好萬全準備，不管後續要進行變更、請照或是建蔽率變更等，北市府在行政上給予全力協助，目標就是盡力讓輝達海外總部圓滿順利落腳台北市。他強調，這不只是對產業發展、對人才吸引，以及帶動就業、居住或教育等各領域的提升，都有很大的幫助。

柳采葳指出，前3套劇本都要新光人壽有主觀意願，市長、市府團隊應該當最強協調者，而不是兩手一攤讓新壽、輝達自己解決。蔣萬安說，會在行政上扮演積極協調角色。

蔣萬安說，議員提到的幾個方案，市府立場依照合約，確實可以雙方合意解約，或是依照合約，新壽在建物完成取得使照後，將地上權移轉給第三方，又或是出租給第三方，幾種方案確實都是目前市府和新壽之間合約裡的規定。

另外，張斯綱也關切交通議題，北士科鄰近區域未來將有輕軌，未來規劃為何？捷運局長鄭德發說，社子輕軌目前正在招標中，希望能優先把路型、路線做出來，招標完後的18個月內一定會做出來，「現階段跟著社子島區段徵收在做，把行政流程做完，路網做出來後還有可行性評估、綜合規劃，希望在6年內做完」。

張斯綱指出，目前包括社子輕軌、捷運北環段，重慶北路四段的公車專用道，洲美快速道路設置新閘道口、延伸國道，還有連接到台北市的淡北道路，相關道路施工幾乎在未來5、6年內萬箭齊發，加上輝達總部工程，北投地區會變成大工地，交通會在那段時間非常難走，相關單位要及早做規劃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新冠快篩「過期」能用嗎　羅一鈞給答案
獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身
AI抵抗人類指令！主動「竄改程式碼」
快訊／GD驚喜宣布加場了！
Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永
十盛手搖飲雙北掀倒店潮　業者低調回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

賴清德宴請關島總督　準備粽子、特製甜點「台美國旗棒棒糖」

陳其邁槓盧秀燕「電力自給自足」　廖偉翔參戰：我國是單一電網

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

北士科大開發！捷運局曝社子輕軌6年落成　議員籲及早規劃交通

陸媒稱台灣駭攻廣州科技公司？　我國安局駁：中共轉移焦點

網軍竄改文宣「道路拓寬變爭取咖啡買一送一」被抓包　綠委報警抓人

「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書　中選會將行政調查

賴清德接見美國關島總督　「強化合作就能維護區域和平」

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

賴清德宴請關島總督　準備粽子、特製甜點「台美國旗棒棒糖」

陳其邁槓盧秀燕「電力自給自足」　廖偉翔參戰：我國是單一電網

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

北士科大開發！捷運局曝社子輕軌6年落成　議員籲及早規劃交通

陸媒稱台灣駭攻廣州科技公司？　我國安局駁：中共轉移焦點

網軍竄改文宣「道路拓寬變爭取咖啡買一送一」被抓包　綠委報警抓人

「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書　中選會將行政調查

賴清德接見美國關島總督　「強化合作就能維護區域和平」

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣

《協商的技術》在韓超高收視率　李帝勳化身白髮商業菁英

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

政治熱門新聞

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

金城國中18禁考題老師是長年累犯　「臭娘炮」、「老衲的大X」也入題

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書　中選會將行政調查

反廢死公投遭中選會擋關！受害家屬轟國恥

吳宗憲一張圖酸爆李俊俋　轟公務車私用：把民眾當盤子？

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

游盈隆：大罷免尾大不掉民進黨難忽視

朱立倫盼交棒　王鴻薇：別再搞黨主席選舉

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

朱立倫稱盼交棒　洪孟楷：現在誰care？

藍白刪「國土安全韌性」拚普發現金　鎖定6月底三讀

更多熱門

相關新聞

硬起來！中央砍地方補助款　蔣萬安嗆聲：連本帶利向中央追償

硬起來！中央砍地方補助款　蔣萬安嗆聲：連本帶利向中央追償

由於中央政府總預算遭大幅刪除，行政院考量施政推動順暢，決定統刪中央給地方的一般性補助款，引發地方政府跳腳。對此，台北市長蔣萬安今（27日）強調，將循行政訴訟的救濟途徑提出訴願，且即便可以盤出經費先行墊付，但後續也一定會爭取應有的權益，「會加計利息，連本帶利向中央追償」。

北士科遭指違法徵地　文化局：汾陽居非古蹟

北士科遭指違法徵地　文化局：汾陽居非古蹟

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：未有具體違法事由

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：未有具體違法事由

輝達利多外溢到哪？　八里房仲點名：1產品絕對受惠

輝達利多外溢到哪？　八里房仲點名：1產品絕對受惠

柯市府拆「北士科古蹟」　不甩地主低價徵收

柯市府拆「北士科古蹟」　不甩地主低價徵收

關鍵字：

台北市蔣萬安北士科

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面