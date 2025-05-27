北士科大開發！捷運局曝社子輕軌6年落成　議員籲及早規劃交通

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

全球AI領導企業輝達相中北士科作為台灣總部落腳處，但未鬆口是否選定目前由新光人壽持有的T17、18土地。對此，台北市長蔣萬安今（27日）備詢時說，不管最後輝達決定哪一塊基地，北市府都做好萬全準備，在行政上給予全力協助。另外，捷運局長鄭德發說，社子島輕軌有望在6年內蓋完，議員張斯綱則提醒，未來5、6年將有社子輕軌、捷運北環段、重慶北路四段公車道、洲美快速道路新設閘道口還有淡北道路等，加上輝達總部工程，工程萬箭齊發，北投地區會變成大工地，相關單位要及早做規劃。

針對輝達進駐北士科議題，柳采葳今質詢時列舉4套劇本，第一套劇本，跟新光人壽解約重頭開始；第二套劇本，地上權契約轉移；第三套劇本，新光人壽蓋好再租給輝達；第四套劇本，其他地塊，如T12後來居上。這4套劇本，現在哪一套對市府、輝達、新壽，是最好的劇本？

對此，蔣萬安說，黃仁勳執行長公開對外宣佈也只說「落腳北投士林」，具體是哪一塊基地並沒有確定，當然外界會認為是T17、18，或是也有可能T12，這部分沒有辦法代輝達說明。

蔣萬安強調，不管最後輝達決定哪一塊基地，北市府都做好萬全準備，不管後續要進行變更、請照或是建蔽率變更等，北市府在行政上給予全力協助，目標就是盡力讓輝達海外總部圓滿順利落腳台北市。他強調，這不只是對產業發展、對人才吸引，以及帶動就業、居住或教育等各領域的提升，都有很大的幫助。

柳采葳指出，前3套劇本都要新光人壽有主觀意願，市長、市府團隊應該當最強協調者，而不是兩手一攤讓新壽、輝達自己解決。蔣萬安說，會在行政上扮演積極協調角色。

蔣萬安說，議員提到的幾個方案，市府立場依照合約，確實可以雙方合意解約，或是依照合約，新壽在建物完成取得使照後，將地上權移轉給第三方，又或是出租給第三方，幾種方案確實都是目前市府和新壽之間合約裡的規定。

另外，張斯綱也關切交通議題，北士科鄰近區域未來將有輕軌，未來規劃為何？捷運局長鄭德發說，社子輕軌目前正在招標中，希望能優先把路型、路線做出來，招標完後的18個月內一定會做出來，「現階段跟著社子島區段徵收在做，把行政流程做完，路網做出來後還有可行性評估、綜合規劃，希望在6年內做完」。

張斯綱指出，目前包括社子輕軌、捷運北環段，重慶北路四段的公車專用道，洲美快速道路設置新閘道口、延伸國道，還有連接到台北市的淡北道路，相關道路施工幾乎在未來5、6年內萬箭齊發，加上輝達總部工程，北投地區會變成大工地，交通會在那段時間非常難走，相關單位要及早做規劃。