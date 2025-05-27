崑大餐飲系雙星閃耀Cophi盃　陳修醫奪冠、林鉦哲季軍

▲崑山科大陳修醫、林鉦哲在2025年Cophi盃全國咖啡挑戰賽學生拉花組表現亮眼，分奪冠軍與季軍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

首屆「Cophi盃全國咖啡挑戰賽」於崑山科技大學登場，吸引逾180位選手角逐桂冠，崑大餐飲系四年級陳修醫與一年級林鉦哲在學生組拉花賽中技壓群雄，分別奪下冠軍與季軍佳績，為校爭光。

由統一企業Cophi Coffee主辦、歐拉拉咖啡協辦的2025年第一屆Cophi盃，集合全國大專、高中職及社會組選手參賽，規模盛大。賽制採分階段對決與評分制結合，拉花組選手須限時完成兩杯圖樣一致的作品，考驗臨場穩定度、創意設計與拿鐵風味等專業實力，競爭激烈。

崑山科大此次由陳修醫與林鉦哲代表參賽，兩人表現優異。陳修醫以創作「印地安人」展現高超技巧與穩定手感，獲得評審一致肯定奪下冠軍；新生林鉦哲則以作品「變色龍」脫穎而出，沉穩表現獲得季軍，展現崑大學生跨年級的傳承與實力。

崑山科技大學產品開發營運處施智偉處長指出，此次賽事選址本校意義重大，學生的表現也彰顯餐飲系深耕技術教育的成果，並肯定陳修醫與林鉦哲展現出學長帶領學弟、共同精進的精神。校長李天祥補充，校方長期建置國際認證、實作據點與品牌經營，為學生打造完整咖啡職涯平台，此次佳績正是實力驗證。