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崑大餐飲系學生拉花技藝驚豔全場　競賽4獎入袋摘雙料冠軍

▲崑山大學餐飲系學生拉花技藝驚豔全場，兩場全國指標性賽事競賽4獎入袋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山大學餐飲系學生拉花技藝驚豔全場，兩場全國指標性賽事競賽4獎入袋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系再傳捷報，四年級陳修醫與一年級林鉦哲，4月25日至26日接連參與兩場全國指標性賽事，最後學生於眾多專業咖啡師與青年好手中脫穎而出，在「TCC台中城市拉花賽」中勇奪冠亞軍；「新北市技能競賽」則榮獲冠軍與季軍，共收穫4獎，更摘下雙料冠軍，展現卓越的實力與不凡技藝。

▲崑山大學餐飲系學生拉花技藝驚豔全場，兩場全國指標性賽事競賽4獎入袋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該次兩場由產品營運開發處處長暨餐飲系助理教授施智偉帶領學生前往，4月25日於台中登場的「TCC台中城市拉花賽」，為全國知名咖啡競技盛會，吸引了眾多咖啡從業人員及愛好者參與，賽事評比標準嚴格，選手需於短時間內完成拉花作品，並從「困難度與完成度」、「奶泡質地」、「圖形對比與乾淨度」、「圖形均衡度與位置」、「整體視覺完成度」等五大面向進行評分。選手不僅需展現出純熟的拉花技術，更需兼備美感與穩定的臨場應變能力。

▲崑山大學餐飲系學生拉花技藝驚豔全場，兩場全國指標性賽事競賽4獎入袋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而陳修醫與林鉦哲皆為崑大在學學生，儘管符合學生組報名資格，兩人仍選擇挑戰更高難度、競爭更為激烈的社會組，直接與全台經驗豐富的專業咖啡師同場競技。憑藉平日紮實的訓練及無懼挑戰的精神，在賽事中展現穩定技巧與出色台風，最終分別勇奪社會組冠軍與亞軍，技壓群雄，成為全場焦點。

▲崑山大學餐飲系學生拉花技藝驚豔全場，兩場全國指標性賽事競賽4獎入袋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

兩位學生緊接著參與26日在新北市三重區舉辦的「2025新北市技能競賽」，競賽項目涵蓋翻糖蛋糕、藝術麵包、奶油蛋糕創意裝飾及咖啡拉花，吸引全台各地菁英選手角逐。咖啡拉花比賽採一對一PK制，每位選手需在三分鐘內完成一杯傾注成型的拿鐵拉花，並依據「整體視覺感受」、「困難性與達成度」及「元素對比度」進行評分，賽制緊湊、競爭激烈。陳修醫與林鉦哲在賽事中發揮穩定的技術與臨場反應，憑藉優秀的拉花技巧及細膩的作品表現，最終也再榮獲冠軍及季軍，為校爭光。

產品開發營運處施智偉處長表示，兩場賽事學生皆展現出不亞於業界人士的拉花技巧技能與應變能力，四年級的陳修醫已是競賽常勝軍，在「2022 新北市技能競賽」、「2024馬國來西亞拿鐵藝術賽」與「2024 WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」皆奪下冠軍，在該次兩場競賽中再抱回雙料冠軍，展現精湛的拉花功力。更令人欣喜的是，學長陳修醫帶領學弟林鉦哲並肩作戰，以出色表現攜手一同奪得佳績，體現出崑大優良的傳承精神與團隊凝聚力。未來將繼續打造更完善的學習平台，並深化專業教學與實戰訓練，陪伴學生勇敢挑戰、持續成長為台灣咖啡產業培育更多新秀力量。

▲崑山大學餐飲系學生拉花技藝驚豔全場，兩場全國指標性賽事競賽4獎入袋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

餐飲系一向重視專業技能訓練與實務經驗累積，積極建置國際咖啡認證中心及完善產線教學設施，並與業界密切合作，透過課程設計、實作訓練及各類競賽，全面培育學生的專業實力與國際視野，並鼓勵學生以「以賽代訓」方式不斷突破自我，陳修醫與林鉦哲的優異表現，不僅彰顯本系在咖啡專業教育領域的堅強實力，也為學生未來的職涯發展奠定堅實基礎，展現崑山科大「實作力、競賽力、就業力」三力合一的教育特色。

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