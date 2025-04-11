深化技術人才培育　崑大舉辦「台菲CHED暨大學校長論壇」

▲崑山科技大學11日攜手產官學單位舉辦「台灣-菲律賓CHED暨大學校長教育論壇」，強化雙邊高教鏈結與產業導向人才的合作模式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動教育部促進國際生來台及留台實施計畫，身為「台灣-菲律賓國際人才循環基地」總召學校的崑山科技大學，11日攜手產官學單位舉辦「台灣-菲律賓CHED暨大學校長教育論壇」，邀請菲律賓高等教育委員會阿帕格委員蒞臨，國內企業代表日月光半導體分享產業觀點，強化雙邊高教鏈結與產業導向人才合作模式。

此次論壇由教育部及國際產學教育合作聯盟專案辦公室主辦，崑山科技大學擔任總召學校，並與正修科技大學、明新科技大學，以及駐菲律賓台北經濟文化辦事處共同協辦。作為菲律賓高等教育最高主管機關的CHED隸屬總統府，負責全國逾2400所大專院校政策規劃與執行，在推動國際交流上扮演關鍵角色。此次由次長級官員阿帕格委員（Dr. Desiderio R. Apag, III, PCpE）率隊來台，隨行尚有國際事務處長米拉（Lily Freida Milla）與7位行政主管，以及來自10所大學共13位校長、副校長代表，展開一系列教育與產業交流活動。

論壇開場由崑山科技大學簡介「國際產業人才教育專班（新型專班）」計畫，接續由阿帕格委員以「建構BRIDGES：強化菲律賓與台灣高等教育合作，邁向全球創新」（Building BRIDGES: Strengthening the Philippines-Taiwan Higher Education Collaboration for Global Innovation）為題發表專題演講，分享菲律賓高教現況及對台灣的合作期許。

隨後由日月光半導體副理Jeoffil Caballero與人力資源處招募部副理黃澤洋(Richmond Huang)兩位講者，分別就「為何台灣是我的首選？談如何成為合格的半導體產業工程師」以及「外籍工程師的就業機會與多元共融策略（DEI）」進行分享，聚焦半導體產業發展、數位轉型與跨國人才融合等重點，展現台灣產業對國際人才的高度需求與支持，也為菲律賓高教體系與台灣接軌全球趨勢提供具體藍圖。

國際產學教育合作聯盟專案辦公室計畫主持人覺文郁表示：「感謝菲律賓CHED及合作大學積極參與「新型專班」計畫，自去年啟動以來，該計畫採用由學校與企業共同設計的課程模式，針對產業需求客製化培訓，目前已有許多菲律賓學生來台就讀新型專班，未來將持續擴大招生規模，培育更多優秀國際生來台學習與發展。」此次訪台期間，訪問團也安排參訪多所台灣大學與企業，深入了解我國高教環境與未來在台實習、就業的可能性，深化台菲雙邊在教育與技術層面的合作基礎。

崑山科大校長李天祥表示，感謝教育部的支持與各界貴賓的蒞臨與參與，校方自2024年於菲律賓馬卡蒂舉行「國際人才循環基地」揭牌儀式以來，積極推動雙邊教育交流，並於當地辦理「國際產業人才教育專班」教育展。今年校內亦舉辦「新型專班招生推動工作坊」，透過經驗分享與討論，讓更多台灣夥伴學校進行交流，為新型專班招生推廣帶來更多可行的策略。未來將持續深化與菲律賓各大學、政府單位及企業的合作關係，發展更具永續性的教育平台，共創台菲青年多元發展的機會與舞台。