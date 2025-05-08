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你是探索者還是侵略者？　崑大視訊系動畫《BAiT-侵略者》奪創意數位影片獎

▲崑大視訊系學生以動畫《BAiT-侵略者》榮獲青春設計節優選獎，展現影像創作實力。（圖／崑山科技大學提供）

▲崑大視訊系學生以動畫《BAiT-侵略者》榮獲青春設計節優選獎，展現影像創作實力。（圖／崑山科技大學提供）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系再傳佳績，由學生劉又瑜、翁靖晶、林昀暳、藍妗妮、洪文心與王芊築共同創作的動畫畢業製作《BAiT-侵略者》，勇奪2025年青春設計節「數位多媒體與遊戲設計類－創意數位影片組」優選獎，作品主題反思人類與未知生命的關係，引起評審共鳴，展現崑大在影像創作領域的深厚實力。

▲崑大視訊系學生以動畫《BAiT-侵略者》榮獲青春設計節優選獎，展現影像創作實力。（圖／崑山科技大學提供）

該片由劉勇明、胡佩芸與洪莉雯老師聯合指導，以科幻冒險形式呈現，講述主角 Alex 率領探勘隊登陸未知星球，卻遭遇原生守護者引發衝突的故事。導演劉又瑜表示，靈感來自人類對未知威脅的反應，藉由故事引導觀眾反思：「我們是探索者，還是侵略者？」

▲崑大視訊系學生以動畫《BAiT-侵略者》榮獲青春設計節優選獎，展現影像創作實力。（圖／崑山科技大學提供）

視訊系主任曹源峰指出，繫上長年鼓勵學生從技術出發，培養敘事能力與創意思維，此次作品獲獎，正是學生積極探索與實踐的成果。他強調，系所將持續鼓勵學生回應當代議題，邁向專業影視製作之路。

▲崑大視訊系學生以動畫《BAiT-侵略者》榮獲青春設計節優選獎，展現影像創作實力。（圖／崑山科技大學提供）

青春設計節為全台具指標性的青年創意設計展會，其前身為「南部青年創意設計科系聯展」，自2005年由中華民國設計師協會發起，至今吸引無數設計學院參與，今年競爭激烈，《BAiT-侵略者》從中脫穎而出，為崑大爭光。

▲崑大視訊系學生以動畫《BAiT-侵略者》榮獲青春設計節優選獎，展現影像創作實力。（圖／崑山科技大學提供）

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