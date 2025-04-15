金獎陣容領銜製作　崑大視訊系打造60週年校慶大片首映讚譽如潮

▲崑山科技大學視訊傳播設計系師生共同攝製的校慶主題影片《情牽一甲子的功力》也同步舉辦盛大首映，獲得與會嘉賓一致讚賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣頗負盛名的影視名校崑山科技大學日前舉辦創校60週年的慶祝活動，由視訊傳播設計系（下稱視訊系）師生共同攝製的校慶主題影片《情牽一甲子的功力》也同步舉辦盛大首映，在會場演唱會等級的巨大螢幕播放下展現滂薄氣勢，回顧校史氣氛溫暖感人，獲得與會嘉賓一致讚賞。

2025年適逢崑山科大創校 60 週年，《情牽一甲子的功力》影片攝製工程浩大，校方推派視訊系系主任暨台灣前中影影視製片廠廠長的曹源峰教授，帶領視訊系金獎師資與優秀學生組成前後期20人攝製團隊，製作時程歷經半年、參與人數上千，並運用台灣教育界唯二、國際最新製作觀念的「XR虛擬製作攝影棚」進行拍攝，結合大量空拍鏡頭與後期視覺特效，展現了金獎製作質感的創意作品。首映後獲得視訊系校友《模仿犯》金獎導演張榮吉與 Netflix 熱播影集《童話故事下集》李念修導演的肯定，再次印證其作為「台灣影視技職教育領航者」的地位，師生深厚影視功力名不虛傳。

此影片更加入校慶主視覺理念，由台灣知名設計團隊 Bito暨崑大創意媒體學院講座教授劉耕名設計師帶領團隊創意發想，藉由「重複的力量，淬煉無限可能」之精神，並由視訊系師生編導團隊共同編撰劇本。《情牽一甲子的功力》結構共計三段，第一段「情牽」，由鄭仕鈞老師擔任導演，受訪者有閔蓉蓉共同創辦人、曾韋龍董事長、前校長蘇炎坤講座教授等人，此段拍攝由閔創辦人流連校史室，觸景生情、帶出「情牽」之意象，透過歷史照片與人文圖資的歷史背景，以情懷破題、作為校慶主題影片溫馨感人的開場。

第二段「一甲子」，由林皓申老師擔任導演，受訪貴賓計有21位歷屆傑出校友與教育界賢達，藉由優秀校友們的訪談呈現崑大今昔，述說校友與母校之間的記憶趣事、求學影響與造就校友們今日的成就，攝製團隊特別使用現今「攝影棚虛擬製作」新技術，呈現今昔對比內外景交融、一甲子的時空旅行。

第三段「功力」則由劉勇明老師擔任導演，藉由新生代傑出校友「知名網紅樂咖」陳奕凱導演、「葛萊美最佳裝幀設計獎得主」于薇的角色扮演，遊藝於崑大校園各系所，演繹「重複的力量，淬煉無限可能」的工藝精神。大量的校園空拍與視覺特效凸顯壯闊的教育環境，快節奏的剪輯讓前段懷舊溫馨的基調轉化成活力滿滿的變奏，展現了千錘百鍊「一甲子功力」的意象。影片最終由李天祥校長傳承薪火給新世代優秀崑大青年，展現崑大邁向下一個壯闊六十年的遠大願景。

李天祥校長高度肯定視訊系師生不假外力、歷經半年專業的企劃製作，也讓他可以在最新建置的虛擬攝影棚扮演一個心靈捕手，扶持新生代學子的成長，他願意帶領崑山科大持續壯大，邁向下一個六十年。

擔任此作品製作總監的視訊系曹源峰主任表示：「本校創媒學院影音設計動能強大，校慶主視覺與校慶影片在師生共同的設計拍攝下，展現時代潮流的新思維，而視訊系適逢主辦螺絲起子影展20週年，加上策展人王傳宗老師近日執導斥資億萬製作的時代劇鉅作《星空下的黑潮島嶼》熱播中，而眾多金獎校友也回來祝賀校慶，與學弟妹們分享影視新趨勢，說明本系在台灣影視教育的堅強動能。」

崑山科大60週年校慶主題影片《情牽一甲子的功力》觀看連結：

https://www.youtube.com/watch?v=WgwPnsxGEFk