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崑大視傳系創意閃耀國際　荷蘭「湛藍設計賽」橫掃35獎

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，由蔡銘君、曾薰誼老師指導專題與設計課程，4月3日公布得獎名單，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，充分展現師生於設計專業養成與應用的創造能量，讓國際看見台灣。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

荷蘭湛藍設計獎（Indigo Design Award）共設有平面設計、數位設計、行動介面設計、社會變革設計、品牌設計等五大領域，從來自超過四十多個國家與地區，逾千件參賽作品中，從世界趨勢、生活需求、社會觀念、商業市場等面向評定出最佳金、銀、銅榮耀。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑大視傳系此次獲獎作品涵蓋專題與設計課程成果，透過生活與產業觀察，展現設計與生活的關係。其中由蔡銘君老師指導專題作品「構書」為香港學生親身經驗，以香港老社區拆遷議題，透過立體結構書冊保留人文與建築記憶，作品獲得社會設計類的書籍設計金獎及綜合設計類銀獎、平面設計類海報與宣傳設計銀獎及書籍設計銅獎，共1金2銀1銅；作品「RESTORA」，學生透過家中長者外出需要適切休憩乘坐需求作為發想，以摺紙結構概念，可隨即凹折出具備乘坐功能的座椅，且能結合背包方便隨行，獲社會設計類之商品設計銀獎、品牌設計銅獎；在平面設計類之商品設計與品牌設計也分別再拿下銀獎與銅獎，共2銀2銅。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另透過創意產業規劃課程，觀察與了解社會需求，以設計專業結合生活應用產出創意作品，其中「Heal-Aid」將時尚概念結合輔具（拐杖），讓使用者能在生活上展現自我的個性，不再是個讓人有受傷的負面心情，獲得時尚類品牌設計金獎、社會設計類之品牌設計與商品設計以及平面設計類之商品設計3銀獎；「MORE TRUE」為視障者生活提出具備同時造型、色彩、點字功能性之生活標籤貼，提供需求者在生活上更具安全與便利性，獲得社會設計類之包裝設計金獎、商品設計與綜合平面設計2銀獎、以及平面設計類之商品設計銅獎。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「MOL COLOR」觀察生活空間所存在的黴菌，進行色彩取樣，規劃豐富的黴菌色票系統，提供各式所需要色彩之生活設計擁有更豐富的色彩搭配應用，獲得服務類之品牌設計、平面設計類之綜合設計、社會設計類之綜合設計3金獎、以及社會設計類之產品與工具設計銀獎。三件作品在平面設計、社會設計、品牌設計類共獲得5金6銀1銅。

另由蔡銘君老師所主持之產業創新研究室，執行與雍御企業股份有限公司（ACCESS MOTOR）進行企業品牌識別優化規劃設計案之產學合作，整合師生設計能量與外部產業專業攝影、網站資料庫建置資源，其成果作品「ACCESS MOTOR Branding」獲得競賽專業組網站設計銀獎、品牌設計與平面設計2銅獎。

而曾薰誼老師指導專題「罪得其樂」，融合插畫與結構設計創造出全新的敘事方式，將抽象的「七罪」具象化為七本可視、可感的插畫結構書。此作品獲平面設計類之綜合平面設計金獎與插畫設計銀獎，同時也榮獲教育部認列的第一等國際競賽2025美國傳達藝術年度獎插畫類入圍；另一件作品「將爺聽令專輯設計」透過平面媒材表現課程，將媒材表現應用於音樂市場，並展現濃濃的台灣文化特色，在娛樂類之品牌設計、平面設計類與綜合平面設計等3類別皆獲得銀獎。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，曾薰誼老師帶領學生執行崑山科大之技術商品化計畫案，其中「動物趣味餐袋」獲得社會設計類之商品設計金獎、平面設計類之插畫設計、商品設計與綜合設計3銀獎；並同時榮獲「2025美國IDA設計大賽」自我行銷之印刷類銅獎及2024智慧生活創新創業競賽佳作等成績。另一件作品「台南印象啤酒杯」則獲平面設計類之插畫設計與綜合設計2銀獎、商品設計銅獎。兩件作品共獲得1金5銀1銅。師生今年在競賽中橫掃35獎，為校爭光。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該次指導學生作品的蔡銘君老師表示：「在視傳系學習設計是一件幸福而獨特的事。不僅能透過專業重新認識自己的生活，也能進一步探究社會大眾的日常。在這過程中，不只是豐富了自我，更讓我理解到，一個能夠感動人心、對社會有幫助的設計，才是真正重要的設計」；曾薰誼老師提到，視傳系的多元化及實務性的設計教育，除了技術的磨練外，並同時培養具備解讀市場趨勢的能力，這也讓學生們的創意能在各國際競賽中屢創佳績。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系於2025年荷蘭INDIGO湛藍國際設計獎嶄露鋒芒，師生今年共斬獲8金20銀7銅總計35獎的亮眼佳績，讓國際看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

創意媒體學院院長暨視傳系主任邱國峻指出，視傳系長久以來不僅培育具備設計專業的設計人才，也與時俱進強化學生具備產業能力，而視傳系的老師可貴在於傳道授業的過程，帶領學生一同觀察社會與世界、認識與認同屬於自己與社會大眾的土地，使設計皆具備著溫度與感動，除了是老師，也是練功的師父，更是一起實現設計夢的朋友。因此每年皆為國內外各大競賽的常勝軍，備受國際與業界的肯定讚許，奠定屬於視傳系能養具備獨特的暖設計風格人才品質。

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