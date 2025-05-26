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扶助家庭超過35%陷能源貧窮　南投家扶提供急難救助改善生活

▲南投家扶中心協助受助家庭改善居家生活，新桌子讓全家人在一起好好吃一頓飯。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲南投家扶中心協助受助家庭改善居家生活，新桌子讓全家人在一起好好吃一頓飯。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

居家生活環境對人一生的影響深遠，南投家扶中心指出，截至今年3月底已協助超過3戶弱勢家庭改善天花板漏水、馬桶衛浴修繕、家電設備改善等；去年更補助21戶受助家庭，透過房屋修繕、家電設備更新等方式，打造更環保、更健康與更安全的居住空間。

據家扶基金會《二0二0無窮世代調查報告》發現，有6成以上的受助家庭存在房屋漏水問題、2成以上缺乏乾淨的水源或是自來水管線、近1成的受助家庭多是睡在床墊、地舖和沙發，沒有安全舒適的床鋪。

▲南投家扶中心協助受助家庭改善居家生活。（圖／南投家扶中心提供）

▲南投家扶中心協助受助家庭改善居家生活，原房屋老舊、環境不佳。

▲南投家扶中心協助受助家庭改善居家生活。（圖／南投家扶中心提供）

▲家庭領取急難救助金。

此外，「能源貧窮」也是許多扶助家庭存在的現況：調查發現逾6成家庭曾繳不出水電費，其中更有35.5%正處於能源貧窮困境，因為每月水電費動輒2000至3000元，能源開支就占家戶收入一成以上，再扣除房租、飲食、日用品等必要開銷，只得縮衣節食過日子，即使電器故障也是湊合著用。

▲南投家扶中心協助受助家庭改善居家生活。（圖／南投家扶中心提供）

▲扶助家庭孩子的感謝信。

南投家扶指出，除了改善居家生活環境，社工也會依個別扶助家庭需要協助之意外事件、天災、喪葬、面臨重大疾病需負擔的醫療費用等，透過綜合性的急難救助，提供最適切與最即時的幫助，紓緩家庭經濟負擔，維持生活所需與照顧功能；就有隔代教養的受助家庭孩子來信表示，指家裡連大門壞損都沒錢修繕、甚至會有醉漢闖入家中，成天擔驚受怕，很感謝家扶提供2萬元急難救助金，得以更換新門。

南投家扶中心主任李雅婷表示，居家環境設施和水電支出等看似日常的生活瑣事，在家庭遭逢重大變故時，往往成為相對沉重的負擔；透過房屋修繕、補充家庭基本家具、家電汰舊換新和維修或其他環境改善服務，家扶可協助家庭提升基本居家生活品質，穩定兒少居家安全與生活。

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