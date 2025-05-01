高中生上網想交異性朋友被騙走私密照　南投家扶提醒保護兒少個資

▲南投家扶中心辦理「數位足跡大挑戰」活動，呼籲民眾一齊守護網路安全。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

高中生「小成（化名）」因渴望結交異性朋友，於社群軟體認識陌生好友A，雙方相談甚歡；A逐漸取得小成的信任後，提議交換私密照，並在收到後勒索1萬元，更透過社群中公開的好友資訊，將小成私密照傳給同學，幸好同學及時告訴小成和老師後，經通報與報案，照片才未再外流。

兒少接觸網路年紀趨幼、數位侵害風險日增，建立兒少數位足跡概念、不輕易外流個資、勿點不明連結等資安意識，積極保護與預防等工作刻不容緩；家扶基金會於4月28日連續第13年推動《428兒保日》，於全台串聯超過35場活動，邀全民關注兒少網路安全議題。

南投家扶中則提前於4月26日在名間鄉豬事文化園區前停車場，辦理「428兒保宣導～與你同在親子童玩會」，特別規劃有趣的「數位足跡大挑戰」闖關活動，設置「全家福情報分析」、「隱私設定對對碰」、「情境大考驗」等關卡，邀親子民眾化身偵探找出陷阱，一起成為保護兒少的力量，也加入布袋戲、捏麵人、扯鈴等各種童玩體驗，協助親子們離開網路世界，重新找回最純真的樂趣。

南投家扶指出，據教育部調查，兒少在國小以前即接觸網路者超過兩成，在國小生比例更超過三成，另據警政署統計，網路犯罪發生數近五年成長330%，且兒童及少年被害人數最新(2023年1-5月)較上一年同期增加33.20%，被害案類排除其他，最多為詐欺；教育部調查亦顯示，有近六成以上的學生擁有智慧型手機、作為上網的主要設備，而國中小生上網最常進行的活動為玩手機遊戲(含線上遊戲)，分別有79.7%及77.6%，高中生為使用社群網站App 85.6%，可見網路不但普及於兒少生活，更擴及遊戲及社群互動。

另據家扶服務實務觀察，不法之徒會利用兒少在社群中透露出的個資藉機接近，未臻成熟的兒少心智，若無法做出安全利己行為，風險與危機就會顯現；南投家扶中心主任李雅婷提醒家長與孩子，網路資訊不會自動抹去，且數位足跡衍生安全疑慮有多種呈現樣貌，如身分遭盜用、敏感資料曝光或被肉搜、聲譽受損或遭目標式廣告轟炸等，這些隱私風險和網路霸凌等事件層出不窮，因此務必保護好個資：為帳號加密保護、調整社群媒體隱私權設定、了解網站應用程式可存取的資料範圍後，再使用網路各項服務，如兒少遭網路不法侵害，應勇敢向113保護專線求助。

此外，民眾也可支持「兒童保護捐款滿額贈專案」，單筆捐款滿1200元贈送「家扶x貓爪抓多功能收納籃」乙組，米塔集團套餐優惠券、環保餐具組，捐款所得全數用於兒童保護服務經費，幫助受虐的孩子修復傷痛，詳情請上網https://cp.ccf.org.tw/。