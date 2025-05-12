放下家暴恩怨！照顧病夫和孩子　勇母獲表揚

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放下家暴恩怨！顧病夫和孩子　水里勇母獲南投家扶自強照顧者表揚

▲邢紅霞獲南投家扶中心自強照顧者表揚。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲邢紅霞獲南投家扶中心自強照顧者表揚。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉媳婦邢紅霞年輕時長期遭受先生家暴、被迫離家生活，爾後卻因先生重病，毅然選擇放下痛苦記憶和恩怨，返家照顧病夫、孩子並撐起經濟，讓孩子一路升上大學，在逆境中勇敢奮鬥、展現生命韌性，也在母親節前夕獲得南投家扶中心的「自強照顧者」表揚。

南投家扶中心於5月3日舉辦「2025年自強照顧者暨自強兒少表揚活動」，傳遞溫暖與肯定正向的力量，全縣各鄉鎮共有包括刑紅霞在內的12位自強照顧者及9位自強兒少出席領獎；家扶中心也邀請超過30戶家庭，透過親子手作、紓壓活動和闖關遊戲等，讓孩子與家長攜手走進戶外擁抱大自然，增進家庭的親密感及創造美好的回憶。

▲邢紅霞的兒子也到場給予母親支持。（圖／南投家扶中心提供）

▲邢紅霞的兒子也到場給予母親支持。

家扶中心介紹，邢紅霞的婚姻路走得辛苦、過去長期忍受先生的拳腳相向，最後不得已選擇離家生活；不料先生病倒，邢紅霞為了不讓孩子受到影響、中斷學業而決定回家；過程中，雖然受暴經驗仍在心裡留有創傷，也需要修復與孩子之間的關係，但她不斷自我激勵、把一切當作是老天爺給的功課，現在先生接受專業的安養照顧，孩子也已就讀大學，雖然未來的路還很漫長，但對現在的生活表示很感恩。

▲小奕獲南投家扶中心自強兒少表揚。（圖／南投家扶中心提供）

▲小奕獲南投家扶中心自強兒少表揚。

受表揚者中也有不受家庭環境影響，發奮圖強、勤勉向上的兒少：來自草屯的國中二年級學生「小奕」，自小就與母親相依為命，母親近年來卻罹患癌症、常需就醫治療，每當母親住院化療期間，小奕不僅能把自己的生活起居打點好，也幫忙陪伴年邁的外祖母，不讓母親擔心，此外更是跆拳道與角力選手，在學習與練習上都相當自律、參加多項比賽屢獲佳績，母親對小亦的懂事感到欣慰，家扶中心也給予肯定。

▲南投家扶中心舉辦「2025年自強照顧者暨自強兒少表揚活動」。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶中心主任李雅婷表示，每個受表揚者都有其故事、呈現當今社會不同家庭背景的面貌，透過在母親節前夕辦理表揚活動，希望讓社會大眾一起關懷弱勢家庭，傳遞愛的溫度，並鼓勵大家在面對生活挑戰時，能積極、樂觀的面對。

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