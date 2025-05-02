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基樁裸露、橋齡66年！台鐵砸近57億元改善8橋梁　最晚118年完工

▲▼台鐵工務處副處長朱我帆。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵工務處副處長朱我帆。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

去(113)年凱米颱風重創台灣，台鐵八掌溪橋遭潰堤河道沖刷，路基流失只剩鐵軌懸空，雖已經搶通通車，不過因應極端天候的豪雨和洪水威脅，台鐵推動「重點橋梁行車安全提昇計畫」，包括八掌溪、橋齡66年的老舊二號橋等8座橋梁進行改善工程，耗資56.69億元，最晚118年全面完工。

台鐵工務處副處長朱我帆表示，近年氣候變遷及極端氣候發生愈發頻繁，豪雨、洪水、土石流、地震、颱風等災害，造成嚴重天然災害並影響鐵路行車安全，且部分鐵路橋梁已不符合河川治理計畫，須儘速進行改善，台鐵公司為因應此情況並提昇橋梁行車安全，藉由「重點橋梁行車安全提昇計畫」推動橋梁改建工程。

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朱我帆說明，該計畫主要內容係辦理八掌溪橋、二號橋、深澳橋、下三叉河橋、石榴班溪橋、新三爺溪橋、田鶴溪橋及高屏溪大橋等8座橋梁改善工程，計畫期程114年至118年，總預算56.69億元，目前台鐵公司現在辦理規劃作業，預計114年底前完成，接續執行用地取得及工程發包施工，未來將全力進行相關橋梁改善工程，讓計畫如期如質完工。

目前台鐵有1600多座橋梁，該8座重點改善橋梁大多太矮、容易受河川暴漲溢堤影響，也有基樁裸露、斷面不足、基礎加固等不同問題，其中高屏溪大橋則是橋基部分裸露，但評估仍符合安全，將針對裸露部分進行結構改善，此外，二號橋因橋齡已高達66年，也將進行耐震和耐洪改善工程。

台鐵公司表示，「重點橋梁行車安全提昇計畫」推動橋梁改建工程，將達到三目標，包括全面提升鐵路橋梁之耐震及耐洪能力，確保營運安全；強化鐵路交通穩定性及便利性，增益公共運輸效能；維持區域交通流暢、便捷，促進地方經濟發展，提昇民眾對交通設施服務之認同感及信賴度。

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