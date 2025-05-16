網爆台南水煎包店環境不潔　冰箱溫度不合格無健檢證明責令改善

▲台南市衛生局針對網路反映衛生問題的水煎包店進行稽查，查獲冷藏設備未達規定溫度、從業人員無健檢證明等缺失，已責令限期改善。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有民眾在網路爆料，指出台南某間水煎包店疑似衛生環境不佳，引發關注，對此台南市衛生局15日火速派員前往稽查，發現店家作業場域整體維持清潔，設有防塵設備，食材也有妥善離地擺放，未發現病媒出沒，惟冷藏設備溫度不符規定，從業人員也未出具健康檢查證明，且尚未完成食品業者登錄，已責令限期改善。

衛生局指出，該店冷藏設備溫度未達《食品良好衛生規範準則》所定7度以下標準，恐影響食材儲存安全，另外從業人員未能提出合格健康檢查報告，也未依《食品安全衛生管理法》完成業者登錄。針對上述缺失，衛生局已明確要求店家限期完成改善，若屆期仍未合格，將依法開罰。

根據《食品安全衛生管理法》規定，冷藏不符規定及未進行健康檢查者，可處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰；未辦理食品業者登錄者，亦可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。若違規情節重大，主管機關更可命其歇業、停業，甚至廢止其登記或登錄資格。

台南市政府衛生局呼籲，全市餐飲業者應確實落實自主管理，嚴格控管食材儲存溫度與衛生條件，保障民眾食的安全。衛生局也提醒，食品從業人員應定期接受健康檢查，並依規定完成食品業者登錄，以免觸法受罰。若市民有發現疑似食品安全或衛生問題，可撥打消費者服務專線：0800-285000，由專人協助處理。