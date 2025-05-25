AIT副處長柯傑民將調任澳洲　林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」

▲外交部長林佳龍頒贈美國在台協會（AIT）副處長柯傑民「睦誼外交獎章」。（圖／外交部提供）



政治中心／台北報導

美國在台協會（AIT）副處長柯傑民即將調任澳洲雪梨，外交部長林佳龍特別頒贈「睦誼外交獎章」，感謝他在台灣四年來，深化台美關係所做出的貢獻，並祝福他未來一切順利。

林佳龍表示，台灣的好朋友、美國在台協會 AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth），即將調任澳洲雪梨，展開新的職務。他特別代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」，感謝柯傑民在台四年來，在深化台美關係所做出的卓越貢獻，也祝福他未來一切順利。

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林佳龍說，柯傑民在2021年7月抵任，當時國際社會對台灣的關注開始逐漸升高。他表示，在柯傑民任內的這四年，正是台灣在國際舞台上能見度大幅提升的關鍵時刻，台美關係也持續深化，不僅美國政府對台灣的支持力道提升，國會更展現跨黨派的友台共識，使雙邊合作拓展至安全、貿易、科技、國際參與等多個重要領域。

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林佳龍指出，今年適逢「全球合作與訓練架構（GCTF）」成立十周年，要特別感謝柯副處長積極推動GCTF，持續擴展台灣的國際參與空間。在台灣、美國兩大創始夥伴基礎上，日本、澳洲與加拿大也陸續加入成為正式夥伴，讓GCTF成為理念相近國家交流與合作的重要平台。期盼柯副處長赴任澳洲後，持續支持GCTF，促進台灣與更多國家的實質交流與夥伴關係。

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柯傑民也感謝AIT與外交部團隊，在他駐台期間所提供的支持與協助，而隨著台美共同努力，讓越來越多國家肯定台灣的重要性，樂意與台灣深化合作。除了GCTF，台美在經濟領域也透過「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」取得多項具體成果，展現雙方堅實的夥伴關係。

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柯傑民表示，這段駐台四年的經歷，對他的外交生涯而言是很重要的一部分，將永遠銘記於心。他相信台灣會持續成為現代、繁榮與民主的全球燈塔，他也感到很榮幸能在這段關鍵時期參與其中，與台灣同行。