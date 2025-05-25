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川普力挺鬆綁核能！拚25年內核電「擴大4倍」　專家打臉喊不可能

▲▼美國總統川普23日在白宮簽署重振核能發電的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普23日在白宮簽署重振核能發電的行政命令。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日簽署兩項行政命令，宣布未來25年內將美國國內核能發電量提升至目前的4倍，並授權能源部取代核管會，審批先進核反應爐設計。儘管業界與美國政府高層稱此舉有助於應對電力需求攀升，以及面臨AI時代來臨下與中國之間的競爭，但專家質疑此目標難以實現，並警告可能削弱核能安全監管。

根據《美聯社》，川普於美東時間23日簽署行政命令，目標在未來25年內將美國核能發電量提升至現行的4倍，且行政命令授權美國能源部長審批部分先進反應爐的設計和項目，將美國核能管制委員會（NRC）掌管的權力轉移出去，以求加速核能發展。

川普在白宮簽署儀式上表示，「現在是核能的時代，我們要大舉發展」。

川普的行政命令啟動一項試點計畫，目標是在13個月以內、也就是2026年7月4日以前，讓3座新型實驗性核反應爐上路。該項行政命令援引《國防生產法》（Defense Production Act），允許採取緊急措施，確保美國擁有足夠的鈾與其他核燃料，以推動現代化的核能產業。

同時，行政命令也要求能源部、國防部評估重啟已關閉核電廠的可行性。

▲▼美國總統川普23日在白宮簽署重振核能發電的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）▲▼美國總統川普23日在白宮簽署重振核能發電的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

美國內政部長柏根（Doug Burgum）強調，川普支持發展核電的舉措，將推翻過去50年來對核能產業過度管制的情況，「美國未來5年在電力發展方面所採取的行動，將是決定AI產業未來50年發展的關鍵！只有確保取得足夠的電力，才能在與中國之間的AI軍備競賽勝出。」

美國面臨人工智慧（AI）與數據中心耗能激增的挑戰，川普政府主張核能將成為穩定且清潔的主力能源，而此前川普也曾簽署一連串推動石油、天然氣與煤炭發電的行政命令。

目前美國核能發電佔全國電力供應約19%，來自於美國境內共94座核反應爐，其發電比率遠低於化石燃料的60%。儘管川普強調核能既安全又潔淨，但並未提及其氣候效益。核安倡議者則警告，核能仍存在事故風險、遭受攻擊以及核廢料儲存等長期難題。

此舉引發專家與前官員反彈，認為美國難以達成25年後將核能發電量提升至現行4倍的目標。前NRC主席賈茲科（Gregory Jaczko）批評，這些命令猶如「將核安體系送上斷頭台」，恐使美國更不安全、產業更不穩定，且加劇氣候危機。另有學者指出，削弱NRC獨立性可能違反《原子能法》，反令監管失效。

目前全球多國正加速部署小型核反應爐，以低碳方式應對電力需求。美國雖通過法案簡化核技術審批流程，但目前仍無商業化次世代反應爐運作，近50年僅完成2座新建反應爐，且嚴重超支與延宕，令川普提出的4倍增產目標備受質疑。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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