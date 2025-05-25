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小四開始練柔道「蕭煌奇曾是國手」　北京亞運奪銅牌！超狂經歷曝

▲蕭煌奇於世壯運柔道出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇於世壯運柔道出賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇24日參加世壯運柔道，在「帕拉柔道男子90公斤組」項目，直落二勇奪金牌，賽後還發文笑喊「我不是目中無人，只是藤虎發威」，有網友翻出蕭煌奇的經歷驚呼，其實蕭煌奇以前是柔道國手，曾代表台灣參加1996年的亞特蘭大帕拉林匹克運動會，獲得第7名的佳績。

蕭煌奇第一局相當迅速壓制對手，很快就取得勝利，第二局也乾淨俐落結束比賽，凌厲的攻勢，展現他的柔道英姿，也讓在場觀眾紛紛熱烈鼓掌歡呼。

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事實上，蕭煌奇從小學四年級就開始練柔道，擁有黑帶兩段的他曾是柔道國手，代表台灣出國比賽，在1994年北京殘障亞運拿到銅牌，1996年參加亞特蘭大帕拉林匹克運動會獲得第7名。

網友看了經歷後紛紛驚呼「其實認真看蕭煌奇過往的經歷會覺得他超屌」、「柔道本來就是用身體重心去掌握對方重心的運動，因為可以有身體接觸去感受，所以不像其他技擊運動有高難度」、「代表他真的很熟練，已經形成肌肉記憶了，他可以靠自己重心去感覺別人重心的變化」、「他真的沒有把對手放在眼裡」、「聽聲辨位是特殊情況下會學會的技能，一般人用世俗眼光是看不透的」。

蕭煌奇這次為了世壯運積極苦練，還因此導致右邊肩膀受傷，醫生更警告他「不要再摔了」，之前被問到舊傷復原狀況？蕭煌奇坦言，一直沒有痊癒，雖試過骨科復健及中醫針灸、民俗拔罐療法，但改善不多，「賽前無法完全痊癒，將帶傷比賽。」他也開心表示，將以快樂運動的心情來參加這場比賽。

▼蕭煌奇從小練柔道。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼東森集團尾牙藝人表演-蕭煌奇。（圖／記者周宸亘攝）

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