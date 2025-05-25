錄取哈佛卻遇川普禁令！台灣準新生焦慮　擬延後入學或轉戰歐洲

▲27歲台灣女子Yu-hsuan Lin原本今年要赴哈佛大學深造，但如今考慮延後入學或是申請歐洲英國碩士課程。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府禁止哈佛大學招收外籍生、要求現有外籍生轉學，雖然美國法官暫時擋下這道命令，但許多學生依舊焦慮不安。台灣籍27歲女子Yu-hsuan Lin就是其中一人，拿到錄取通知信的她原本今年9月就要前往夢寐以求的哈佛大學就讀，但如今正在考慮延後入學或是申請歐洲、英國碩士課程。

▲在川普政府決定取消哈佛大學國際學生的權利之後，她感到焦慮且無助。（圖／路透）

Yu-hsuan Lin向路透社透露，在川普政府決定取消哈佛大學國際學生的權利之後，她感到焦慮且無助，「追尋夢想的這條路實際上比我預期的還要艱難許多，有太多的不確定性」，原本以為可以接受這一切所有變動，正如過去這半年遇到的一切，「但這次是專門針對國際學生，所以我感覺自己真的受到打擊，這也是我感到有些焦慮的原因」。

▲Yu-hsuan Lin目前尚未獲得美簽。（圖／路透）

哈佛大學指出，川普政府的作法是公然違反美國憲法與其他聯邦法律，並對川普政府提起訴訟，對該校及約7000名持有簽證的留學生造成直接且毀滅性的影響。台灣教育部已表示，估計有52名台灣留學生受到影響。

Yu-hsuan Lin尚未獲得美簽，談及未來該怎麼做，「我想我可能會延後就讀哈佛，或是申請歐洲、英國碩士課程」。

另一名台灣23歲男子Vince計畫今年要赴哈佛大學深造，主修公共衛生，「我們當然覺得很緊張，從台灣小城鎮一路挺進到哈佛，這對我來說一直是個夢想。我認為這是美國所能提供的最好幫助。因此我懇求總統，拜託，我希望這種慷慨能夠持續下去」。

▼台灣23歲男子Vince計畫今年赴哈佛攻讀公共衛生。（圖／路透）