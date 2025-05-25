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藍白刪「國土安全韌性」拚普發現金　鎖定6月底三讀

▲行政院長卓榮泰施政報告遭國民黨團動員杯葛。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團堅持普發一萬。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

為因應美國總統川普掀起的關稅戰對台灣內部產業造成的衝擊，我國行政院提出總額達4100億元的特別預算案，藉以加強國土安全韌性、挹注台電財務與強化國防能量。在野藍白兩黨則再提普發現金還稅於民，不同版本分別金額介於6000元至1萬元不等。目前三案因朝野分歧過大，在立法院經濟委員會討論未果，進入為期一個月的冷凍協商期，預計最快6月底進入三讀程序。

對於因應川普關稅衝擊以及如何適當利用4100億預算，行政院版本著重於國土安全韌性與台電體質強化等，並編列專項預算，包括經濟支持方案930億元，撥補台電、健保基金等的社會支持面向1670億元，以及國土安全韌性1500億元等三大面向。

然而藍白要求刪除「國土安全韌性」字眼，反對將特別預算用於軍事與台電挹注，認為應將1500億現金直接普發給民眾。普發金額部分，國民黨主張每人發放1萬元；民眾黨則主張發放6000元。

《中國時報》報導，國民黨團書記長王鴻薇指出，《特別條例》草案於5月21日送出委員會，進入行政程序與冷凍協商期後，最快6月底進入三讀。國民黨已將此案列為優先推動法案，期盼能在冷凍期結束後迅速處理。不過王也坦言，目前藍白尚未就普發金額進行具體協商，未來一個月將積極與民眾黨溝通，尋求最大共識。

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