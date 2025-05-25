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行人路權團體提「駕照回訓」等3訴求　號召百人冒雨遊行遞陳情書

▲▼「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、100多人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

▲「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、上百人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛19日衝撞機車和路人，釀3死12傷，引發眾怒。「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、2、300人自立法院前冒雨遊行至交通部提交陳情書，並提出3訴求，包括駕駛人全面回訓、改革高齡換照制及交通工程改善，更直批交通部「怠慢」、「不見棺材不掉淚」。交通部則表示，會納入大家的意見作為施政參考。

三峽一名78歲高齡駕駛19日釀成重大事故，交通部隨即宣布「高齡駕駛人駕駛管理制度」3措施，包括高齡換照年齡擬從75歲下修至70歲，目前70歲以上有駕照者約182.6萬人次，換照考試增加「實地演練」，若70歲後繳回駕照提供TPASS加碼補助。

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行人零死亡推動聯盟今號召民團、民眾遊行表達不滿，儘管下起大雨仍有上百位民眾響應，並提出3訴求，包括「駕駛人全面回訓」，制定所有駕駛人的駕照回訓、分級、定期換照制度；「改革高齡換照制」，透過具有鑑別度的檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況；「交通工程改善」，行人友善區、通學區應落實及防護柵、減速帶設計應法制化。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦今代表接下陳情書，並表示，交通安全是共同目標，大家的意見會納入施政參考。

▲▼「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、100多人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

▲「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、上百人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

下一代人本交通促進會理事巫愷政今表示，目前台灣僅有針對民國31年後出生的長者進行換照，83歲以上的長者沒有強制換照，且僅有簡易體格檢查及認知功能測驗，根本沒有鑑別度。他也說，交通部長陳世凱稱不接受「改革速度慢」的說法，但過去民團一直提倡全面回訓，交通部卻等到出了事才要改革不就是太慢嗎？今年1至2月有459人因為交通死亡，等同每天有8條生命消逝，說是「地獄」也不為過。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛表示，從各國回訓制度與無照駕駛罰責的比較，台灣無照駕駛的成本過低，像是日本無照駕駛最高處3年以下有期徒刑，知情不報亦有處罰、美國監禁10天至6個月，最高罰緩約2萬9千元台幣、加拿大則是扣車7天及駕照暫停。

回訓制度方面，林柏勛指出，日、韓、美等先進國規定70歲需要回訓換照，換照時，除了健康與認知測試，也有相關駕駛培訓。韓國更是透過65歲免費搭乘地鐵、交通卡補助等政策鼓勵長者繳回駕照。尤其在地狹人稠的日本，透過駕照分級與定期回訓，以及嚴格的記點制度與違規處罰，有不適任駕駛人的「退場機制」。

▲▼「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、100多人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

▲「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、上百人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

台灣交通安全協會副理事長林志學說明，世界上有許多「汽車防意外暴衝」的科技，如汽車誤踩油門抑制系統、DMS偵測駕駛人無意識系統，透過駕駛人偵測系統，可以預防疲勞駕駛、分心偵測、不當駕駛等。政府可以參考德國規定汽車要裝防撞設備，有碰撞危險時會物理性自停，美國也規定2026年起新車需裝設DMS系統。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜更批評，交通部「不見棺材不掉淚」，台灣汽機車強制責任險最高僅有200萬元，隨著物價、薪資調漲，汽機車強制責任險卻近30年始終拒絕修改，應該上修至500萬元。

▲▼「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、100多人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

▲「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、上百人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

台灣職能治療學會監事張玲慧表示，駕駛人會因為疾病、藥物的影響，使駕駛能力下降。目前台灣並沒有針對因為疾病影響的高風險駕駛，例如中風、心血管疾病、視力退化，提供後續諮詢、評與復健訓練的機制。職能治療師為世界各國駕駛能力評估與復健的專業醫療人員，建議交通部與衛福部合作研擬一套訓練機制。

長期關注交通議題的Cheap今也到場表示，三峽這起事故駕駛早在先前已有違規紀錄，按照常理早該被沒收駕駛，但交通部因為職業駕駛反彈取消記點制度，可說是制度放任了這名駕駛。隨著少子化來臨，交通部應把人命擺在民怨前，不該因為職業駕駛抗議就退縮。

▲▼「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、100多人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

▲「行人零死亡推動聯盟」今號召10多個公民團體、上百人自立法院前遊行至交通部提交陳情書。（圖／記者周湘芸攝）

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