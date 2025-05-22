去年1.7萬行人交通事故死傷　民團請願：政府應創造友善通行環境

▲還路於民行人路權促進會今前往行政院陳情。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

三峽一名78歲老翁19日衝撞機車和行人，釀3死12傷。據統計，去年全國有366名行人死亡，超過1.7萬名行人在道路上受傷，肇事者多數也非70歲以上高齡者。還路於民行人路權促進會今日前往行政院，遞交全國集結請願書，指出台灣長期交通3E失靈，呼籲正視交通系統性暴力，優先保護最脆弱的行人。

三峽重大車禍後，交通部隔天火速提出高齡駕駛嚴管策略，高齡駕駛換照年齡要從75歲下修至70歲。還路於民行人路權促進會表示，從兩年前的還路於民大遊行以來就一再強調，交通死傷高的行人地獄非單一群體造就，乃是系統性問題，希望政府盡速提出全盤改革措施，不要讓悲劇一再發生。

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還路於民促進會指出，這次三峽事件，折射出台灣社會面臨的重大挑戰，已進入少子化且高齡化社會的台灣，沒有提供國人車輛以外安全且可負擔的出行選擇。

還路於民代表進一步指出，這次事故顯現了道路工程設施從缺、公共路網建設缺乏、高風險駕駛人篩選鬆散、執法績效缺乏循證決策、車體及保護科技規範不完善等多重問題，而三峽肇事者因其年齡，使政府對策僅著重於高齡駕駛人，但高齡並不等於高風險駕駛，交通部仍需針對全年齡「高風險駕駛的監理」通盤檢討，並從源頭管制、修正濫發駕照的考照制度，建立嚴謹回訓制度。

來自三峽北大特區的國小共學團體─YA 鷹親子共學團的老師杜威儒表示，他們平常有一周一次的自由日會在城市裡通勤、在馬路上穿梭，但都市的設計往往不會注意到會跑來跑去、在人行道 上玩耍的小孩，反而使得他們需要花費很多心力告訴小孩「馬路很危險，要注意車輛」。

▲還路於民行人路權促進會等相關民團今前往行政院陳情 。（圖／還路於民提供）

杜威儒說，實際上應該要思考都市設計是要讓人覺得走上馬路上是不危險、不提心吊膽的。他指出，對小孩來說，很希望人行空間能保障行走的安全，還有安心的玩耍空間，「很希望當孩子長大以後，可以很驕傲地說『我們來自一個讓人安心的交通國度』，就如同我們現在對自由民主如此自豪一樣。」

還路於民行人路權促進會今日前往行政院遞交請願書，要求政府即刻推動施政並提出具體時程表，包含改善並推出具強制力之統一道路工程設計，創造友善安全通行環境；優先保護最脆弱用路人，針對人口稠密處及校園學區落實行人優先區、交通寧靜區；依據道路用路人階序原則改革駕訓與考照制度。

另外訴求也包括恢復原先駕駛人記點制並建立回訓制度，進行風險篩檢與再教育；推動車輛透光率與國際接軌並納管舊車；發展以行人、自行車、大眾運輸為主的運輸模式，提供私家車之外的安全出行選擇等。