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民團號召周日「遊行包圍交通部」提3訴求　盼不再有人被無辜殺死

▲▼三峽車禍3死，民眾湧現場擺鮮花、供品弔唁，。（圖／記者邱中岳攝）

▲三峽78歲老翁開車肇事釀3死，民眾湧現場擺鮮花、供品弔唁。（圖／記者邱中岳攝）

記者李姿慧／台北報導

三峽78歲老翁開車肇事奪走3人命，行人零死亡推動聯盟等民團舉辦「保護下一代」遊行，號召公民周日從立法院遊行至交通部，並提出3大訴求，包括駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善。路權團體表示，交通部提出的改善方案遠遠不夠，緊急號召公眾上街，盼不要再有下一個人無辜被殺死。

三峽一名78歲高齡駕駛疑似路怒症鎖定一輛機車追撞，波及斑馬線上行走的學生，釀3死12傷。交通部昨日火速針對高齡駕駛管理祭出加嚴3措施，包括高齡換照年齡從75歲下修至70歲，體能測驗增加危險感知、增四肢健全和靈活測驗，且有肇事紀錄者要實地訓練，並透過TPASS補助協助高齡駕駛改搭公共運輸，預計明年上路。

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交通部火速祭出高齡駕駛加嚴措施，並宣示續推動駕訓改革和回訓制度，但仍無法平息路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟及下一代人本交通促進會將於周日(25日)上午10時舉辦陳抗，號召公民從立法院遊行到交通部。

路權團體也將提出3大訴求，首先是駕駛人全面回訓，要求制定所有駕駛人的駕照回訓、分級、定期換照制度。行人零死亡推動聯盟表示，目前僅有針對記點滿6到12點的駕駛，需要1年到6年不等回訓，這麼小的回訓規模，無法讓危險駕駛在出重大事故前就被汰除，講習內容和量能也非常不足，要求透過駕駛人全面定期回訓換照制度，確保駕駛人有良好駕駛能力和用路觀念，淘汰不適任駕駛。

▲▼路權團體周日舉辦遊行陳抗（圖／行人零死亡推動聯盟提供）

▲路權團體周日舉辦遊行陳抗。（圖／行人零死亡推動聯盟提供）

第二則要求改革高齡換照制，透過具有鑑別度的檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況。行人零死亡推動聯盟指出，目前高齡換照測驗淪於形式，僅有簡易體格檢查及認知功能測驗即可換照，根本無法確認駕駛能力，且民國31年前出生的高齡駕駛不用換照，要求透過具有鑑別度的檢核，嚴格檢驗其駕駛能力及身心狀況。

第三項訴求是呼籲交通工程改善，包括行人友善區、通學區應落實及防護柵、減速帶設計應法制化，透過實體人行道、防護柵、庇護島等設計，讓事故發生時，傷害能減到最低。

行人零死亡推動聯盟指出，這些訴求都不是他們第一次提出，從去年10月交通部長陳世凱甫上任，聯盟就與部長當面拜會也提出駕訓改革、高齡考照、全面回訓等建議，亦將聯盟研究的交通駕訓教育等相關優化對策報告交到部長手中，但直至今日並未得到回應，近日在政府會議中也提出改革建議方案給公路局，結果開完會仍然什麼改善都沒有。

行人零死亡推動聯盟表示，交通部非要有重大事故才願意檢討政策，對民間交通倡議的傲慢和怠惰，讓他們感到無法接受，這次事件交通部目前提出的改善方案，也遠遠不夠，他們不願一再忍耐、無盡等待，因此緊急號召大家再上街頭，不要再有下一個人無辜被殺死。

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