眼鏡男一中商圈「車停斑馬線」要行人繞路　警找民眾給影片開罰

▲台中一名眼鏡男昨晚車停在斑馬線上，與行人發生口角。（圖／翻攝社會事新聞影音）



記者許權毅／台中報導

台中市一中商圈昨晚傳出一起糾紛案，一名行人準備過馬路時，發現一輛轎車停在斑馬線上，雙方發生口角，拿起手機互相錄影，畫面顯示，該名戴著眼鏡的男駕駛，整輛車停在斑馬線上，行人不滿說「就讓全台灣人認識你！」影片被PO網後引發網友熱議。

事發地點在一中商圈三民路上，是人來人往熱鬧地段，民眾將影片上傳網路，發現轎車停在斑馬線，原本眼鏡男開著車窗，後來又趕緊拉上，被行人大酸「不要關啊！你會怕啊？」後來眼鏡男下車，行人再說：「就這個人，要我們行人自己繞過去！」

第二警分局說，雙方當事人均未向警方報案，由於影片太短無法完整呈現事件經過，但依據《道路交通管理處罰條例》第55條規定，汽車駕駛人在行人穿越道上臨時停車，將處300元以上600元以下罰鍰。

依規定，汽車於人行穿越道上違規停車為民眾得檢舉項目，但到底是「違規停車」或是「違規臨時停車」，則視民眾提供之影片或照片認定之，因此，請民眾能提供清晰原始的影片或照片，至臺中市政府警察局交通違規檢舉。

第二分局長鍾承志強調，本分局於今年至4月份取締車輛佔用行人穿越道違規停車共計345件，取締車輛臨停於行人穿越道違規共計29件。