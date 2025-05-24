78歲董座暴衝釀8傷！白衣女過馬路「多這1動作」　驚險逃過一劫

▲台北市重慶南路昨日下午發生78歲老翁開車暴衝，一名行人過馬路時邊查看車況，所幸逃過一劫。（圖／Threads／@tin_0614）

文／CTWANT

昨（23）日台北市又發生長者駕車暴衝事故。78歲邱姓貿易公司董事長，昨日下午2時許，無照駕駛自小客車行經重慶南路一段、武昌街口時，疑似暴衝連續衝撞2輛機車、1名行人及3輛自小客車與1輛公車，共造成8人受傷，所幸無人喪命。民眾曝光行車記錄器畫面，其中一名白衣女子過馬路時「多1動作」，才讓她幸運逃過一劫。

有網友將行車記錄器放大檢視，當時正值行人綠燈過馬路，有4名行人走在斑馬線上，一名老翁反應不及被撞上，造成右小腿骨折；另一名白衣女子邊走「邊向右轉頭觀察來車車況」，及時發現黑色轎車暴衝，快速向前跑閃開，否則後果恐怕不堪設想。

▲台北市昨日下午發生78歲董座無照駕駛，衝撞汽機車及行人。（圖／報系資料照）

畫面曝光後，網友們紛紛表示，「過馬路都要看一下旁邊，她看了，所以來的及跑」 、「綠燈過馬路也要注意左右車輛，這女生很聰明」 、「台灣現在過馬路幾乎要用跑的，不然誰知道什麼時候會被撞死」 、「說還好沒玩手機的，請問一下，身障者、體弱者，這狀況即使沒玩手機、有注意路況，來得及跑嗎？」 、「白色衣服小姐，正確示範了：行人如何安全過馬路」 、「那瞬間腎上腺素一定飆到此生最高。」

事故發生後，警方調查指出，邱男至今從未取得台灣駕照，自2019年以來已有4起交通違規紀錄，其中包括2次無照駕駛、1次違規右轉以及1次未禮讓行人。2021年與2023年兩次無照駕駛均遭告發，堪稱「高齡無照慣犯」。

對此，邱男妻子向媒體表示，丈夫早年赴美留學，持有國際駕照，返台後因「台灣駕照比較難考」，故遲未補考或換照，強調邱男多年來「從未出過事」。

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