愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

▲創世聯手企業打造照護安全網。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著端午節腳步逼近，全台天氣日益炎熱，對於長期臥床的植物人來說，照護挑戰更形艱鉅。財團法人禾繕基金會與天麗生技公司22日聯手啟動一場跨產業的公益行動，結合美容專業職人與企業志工，全台同步於創世基金會旗下20個服務據點展開「職人助植人」關懷行動。

這項活動目標為支持800位植物人10日的營養餐食與尿布等基本照護需求，總計募得經費達320萬元。禾繕基金會董事長毛卉瑜與天麗生技執行長王宗易率先發起號召，帶領全台榮譽董事、經銷商夥伴及志工近400人組成服務團隊，實地走入安養院，協助照護並送上關懷。

植物人因長期臥床，皮膚照護、翻身頻率與壓力分散是預防褥瘡的關鍵。活動當天，天麗生技台東分部總召李明珠帶領20位志工會友走訪創世台東院，為院民提供保濕、按摩等皮膚照護服務。其中一名受照顧者小筑，因12年前車禍成為植物人，後因高額照護支出無力負擔，於2019年入住創世台東院。當日適逢小筑58歲生日，志工特地為她舉辦慶生活動，並為院內其他住民提供溫柔照護，場面溫馨感人。

李明珠表示，天麗生技長期秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，致力推動企業公益參與。這次全台總動員，是希望讓偏鄉地區的植物人也能感受到社會的溫暖與關懷。

創世基金會目前安養近800位植物人，平均每人每月照護費用高達5至7萬元。近期地震、關稅與股市波動等不穩定因素，使基金會捐款收入明顯下滑，較去年同期減少逾3千萬元，衝擊照護資源。

在此背景下，禾繕基金會與天麗生技共同發起本次行動，不僅挹注實質經費，更以實際行動呼籲社會各界伸出援手，鼓勵民眾捐款支持「每月1650元，幫助一位植物人一天的安養費」，集結眾人力量打造更穩固的照護網絡。

更多資訊請參見創世基金會官網或洽詢愛心專線：(089)220848 轉9 職人小組。