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福利企業捐贈150萬元資源　助台東身障交通還照顧偏鄉童

▲企業攜手台東打造友善交通與學習環境。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲企業攜手台東打造友善交通與學習環境。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助提升台東縣身障者交通服務與偏鄉兒童學習資源，福利企業股份有限公司捐贈價值新台幣150萬元的交通車輛、圖書及玩具予台東縣政府。23日上午，雙方於縣府社會處禮堂舉行捐贈儀式，由該公司負責人蔡清陽親自出席，並由社會處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴接受致贈。現場有多個身障團體代表與會，氣氛溫馨感人。

台東縣長饒慶鈴對福利企業的善舉表達感謝，並強調縣府將善用這筆資源，優先投入加強身心障礙者的交通接送服務，特別針對偏鄉地區的兒少照顧需求進行補強。她指出，台東地形廣大且交通相對不便，加上縣內以肢體障礙者居多，使得無障礙交通服務成為亟需補足的社會支持項目。

社會處表示，本次捐贈的交通車將投入日間照顧接送，特別補強南迴地區服務缺口。此外，資金也將用於改裝四台專為身障者設計的特製機車，提供縱谷線、海岸線、南迴線及市區等地區的身障居民作為考照練習工具，協助提升其行動自主性。對無法依賴一般大眾運輸的身障者而言，這些交通工具不僅改善移動困境，更象徵通往自立生活的重要一步。

除交通資源外，此次捐贈也包括充實「夢想遊戲車」的相關書籍、玩具及互動設備。該遊戲車由復康巴士改裝而成，將巡迴全縣各鄉鎮，為偏鄉地區的孩童帶來可移動的閱讀與遊戲空間。社會處指出，這項服務旨在縮短城鄉教育資源差距，讓資源較少的兒童也能擁有學習與快樂成長的機會。

縣府表示，未來將持續整合民間資源，拓展社區支持服務體系，讓更多身障者活出精彩人生。同時，縣府也將定期盤點需求，鼓勵更多企業與民眾參與公益行列，共同打造更友善、更具包容力的台東生活環境。

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