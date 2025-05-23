歷經90年！台東關山警察老宿舍拆除　改建待勤空間

▲百年舊舍功成身退迎新局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為改善勤務人員休憩環境，台東縣警察局關山分局推動「新建待勤室」工程正式展開。22日上午7時30分，分局長鍾國楨率領副分局長温綮騫、潘慶鴻，以及第一組組長李冠穎、第三組組長方裕翔、內勤同仁與施工團隊，在分局旁球庭巷的基地前舉行祈福儀式，祈願工程順利、施工平安。

儀式結束後，施工團隊隨即進場展開舊宿舍拆除作業。根據規劃，舊建物拆除後將原地新建一棟地上三層樓的待勤室大樓，預定工期約為一年半。未來建物將提供員警更完善、舒適的休息與生活空間，進一步提升勤務效率與工作士氣。

此次拆除的舊宿舍歷史悠久，據《關山鎮誌》記載，該建物約建於日治時期昭和7年（1932年），距今超過90年，當時作為日軍與警察宿舍使用。台灣光復後移交警政單位沿用迄今。由於該建物主要為木構造，長年受自然風雨與地震侵蝕，屋瓦破損、樑柱腐朽，結構已嚴重受損，早無法再做為待勤空間使用，拆除重建成為當務之急。

近年來，駐點於關山地區的外縣市員警人數增加，使原有待勤空間明顯不足。台東縣警察局後勤科積極向中央與地方爭取經費，最終在今年獲得補助，並於5月完成發包程序，工程由在地建商承攬施作，總經費達4,851萬元。

關山警分局指出，新的待勤室落成後，不僅將大幅改善員警休息條件，也有助於強化整體勤務支援系統。期望透過這項工程，讓同仁能以更佳精神狀態投入治安維護、交通執法與為民服務等各項任務，進一步實踐警政為民的核心價值。