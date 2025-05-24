川普vs庫克「巨人之戰」開打！　他分析蘋果3大因應策略

▲與其他美國企業高層相比，庫克與川普關係相對良好。（資料照／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普警告，若蘋果未在美國境內生產供美國市場販售的iPhone，將對其產品加徵25%關稅，成為這間科技巨擘的重大挑戰。Yahoo! Finance專欄作家紐曼（Rick Newman）分析了蘋果的3大可能因應策略，「川普對蘋果及其他大企業握有權力，但他們也有選擇。一場巨人之戰正在進行中。」

與大多數企業高層相比，庫克（Tim Cook）與川普的關係友好許多，與這位反覆無常的總統打交道時，展現出「大師級」的表現，但蘋果仍被川普盯上了。或許庫克能夠想出某種方法躲過關稅，但目前蘋果與iPhone仍是川普眼中的大肥羊。

紐曼認為，面對川普的最新威脅，蘋果很可能不會把iPhone生產移至美國。該公司過去主要都在中國生產iPhone，近年則轉往越南及印度等地，實現多元化生產。川普對於印越敵意較低，推測對這2國進口商品實施較低貿易壁壘，也是很合理的。

不過，一旦川普針對每一項產品課徵關稅，那就無處可躲了。即便實施25%關稅，把iPhone生產移回美國也不合理，因為蘋果將被迫打造全新供應鏈，並且在已經面臨技術人才短缺的製造業招募員工，導致成本大幅飆升，甚至讓每支iPhone售價從現在的1000美元（約新台幣3萬元）漲破3000美元（約新台幣9萬元）。

▲蘋果面臨關稅挑戰，引起國際關注。（圖／路透）



紐曼指出，有鑑於此，蘋果還有3種選項。

首先，蘋果可以吸收25%關稅，然後計算多少成本可以轉嫁給消費者。由於幾乎沒有智慧型手機在美生產，所以如果川普對iPhone徵收25%關稅，或許也會對其他競爭產品實施相同政策。如果所有智慧型手機都有25%關稅，蘋果就未必居於劣勢，還可以把大部分成本轉嫁到消費者身上。

其次，庫克或許能跟川普達成某種協議，例如能夠滿足總統的其他類型國內支出。今年2月，蘋果宣布5000億美元國內投資時，一部分是在收攏進行中的計畫，卻也成為川普吹噓的素材。如今大家都很清楚，川普有時會以威脅作為籌碼，以達成他可以邀功的交易。庫克或許能夠智取川普。

最後，蘋果可能尋求法律救濟，或者等待法律救濟成真。川普宣稱「國家緊急狀態」是實施關稅的正當理由，但目前至少有7項訴訟正在挑戰總統的這份權力，而iPhone的威脅更凸顯這個藉口有多麼脆弱。如果川普真的對iPhone實施25%關稅，也將是根據這個緊急授權。但所謂的緊急狀態到底是什麼？iPhone太便宜嗎？還是它們必須在美國生產，才能避免美中開戰？

一些法律分析師認為，法院很可能對川普關稅發布禁制令。若能完全阻止上述的緊急狀態關稅授權，川普仍可能仿效2018、2019年，使用其他更緩慢、更繁瑣的方式徵收關稅。不過，對於蘋果和其他企業而言，這仍是一個重要的喘息機會，能夠藉機釐清如何應對川普關稅引起的成本上升等混亂，例如累積庫存量換取時間，找出防止業務受到關稅影響的新方法。

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