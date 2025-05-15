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正面對決！川普直接告訴蘋果庫克：我不希望你在印度建廠

▲川普表示，只要有問題要討論，庫克會直接打電話給他共同討論。（圖／路透）

▲川普直接告訴庫克，他不希望蘋果在印度建廠。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普表示，他已經要求蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）停止在印度建廠，似乎盯上了這間iPhone製造商，在中國以外地區實現生產多元化的計畫。

川普目前正在中東出訪，他在卡達接受採訪時說，「昨天我跟庫克有一點小問題。我對他說，『我的朋友，我對你很好。你帶著5000億美元來到這裡，但現在我聽說你在印度到處建廠。我不希望你在印度建廠。』」他指的是蘋果今年2月宣布、在美國投資5000億美元的承諾。

川普宣稱，2人的討論結果是蘋果將「提高在美國的產量」，但他沒有提及更多細節。

▲▼2019年11月20日，美國總統川普參訪蘋果工廠，蘋果首席執行官（CEO）庫克（Tim Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年11月，川普在庫克陪同下，參訪蘋果工廠。（資料照／達志影像／美聯社）

川普還說，印度是世上關稅最高的國家之一，因此很難在該國銷售美國產品。不過，新德里已經向華府提出一項提議，「他們基本上願意不跟我們收取任何關稅。」

CNBC報導，蘋果持續加大在印度的產量，目標是未來幾年在該國生產25%的iPhone，以減少對中國的依賴。目前蘋果大約9成iPhone都在中國組裝。

彭博社指出，川普這番話將破壞蘋果的一項計畫，也就是2026年年底之前，從印度進口在美銷售的大部分iPhone，並且加速轉移至中國以外地區，緩解與關稅、地緣緊張關係有關的風險。

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