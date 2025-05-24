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集體恐慌！哈佛留學生「暑假不敢回家」　她怒批川普：根本違法

▲▼ 哈佛大學 。（圖／路透社）

▲面對川普的國際學生禁令，哈佛大學掀起「集體恐慌」。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

川普政府22日宣布撤銷哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格，恐將影響約6800名外籍生的簽證與學業，儘管暫時被法院擋下，校方也立即提告反擊，仍在校園內引起集體恐慌，一名校方員工甚至批評，川普此舉幾乎肯定是違法的。

《衛報》報導，哈佛的國際生占比約為27%、也就是大約6800名學生。川普對這間美國歷史最悠久的大學下達禁令後，他們陷入大規模恐慌，不僅對於禁止外國學者的企圖感到震驚與恐懼，也紛紛取消暑假返國航班，以免無法再次入境美國、完成學業，爭搶暑期租屋房源，也有人試圖迅速轉學。

來自以色列的心理學系博士生盧金（Genia Lukin）聽到消息時不敢置信，「顯然很多人都極度焦慮與困惑，對於大多數國際學生而言，這種奇怪的情況出乎意料。」41歲的她仍處於觀望狀態，但已取消與丈夫的海外旅遊計畫，「不確定性是會讓人們發瘋的。會發生什麼事？我們能夠遠端完成學位嗎？我非常努力才加入這個計畫，所以中途失去博士學位，將會非常沮喪。」

▲因受新冠病毒疫情影響，哈佛早前宣佈所有課程將改為線上授課。（圖／路透）

一名來自烏克蘭的大一新生表示，她被迫推遲下周返國探望父母的航班，因為不確定是否能夠再次回到美國，「我很幸運，整個夏天都有房子住，所以如果我需要留下來，也可以做得到。但並不是我的所有朋友都是這樣。一些人談到轉學，但窗口現在基本上關閉了……這超出了我們的控制範圍，也違背邏輯，但現在美國的事情都違背了邏輯。」

一名來自北京大學的訪問學者形容，川普政府與大學之間的法律戰「真的真的很可怕」，22日消息傳開後，她的交友圈掀起大規模恐慌，「我們熬夜一整晚，談論選項與替代方案。我今年夏天要去英國，因為我的教授在曼徹斯特也擔任教職。我有點擔心我無法回來。我要回去北京完成博士學位，但這裡很多學生計畫長期待在美國。哈佛就像世上一盞特別的燈，如果哈佛出了什麼事，我會感到很害怕。」

▲▼哈佛大學。（圖／路透）

一名來自海地、剛畢業的碩士生透露，校方舉辦的說明會，幾分鐘內就有上百人排隊，校園聊天室1小時內「炸出數百條訊息」。幸好，校長賈伯（Alan Garber）的強硬聲明，以及聯邦法官的阻止，讓她依然抱有希望，「他們支持我們。我必須相信，他們想要做的，是對我們所有人最好的。」

一名負責國際學生事務的行政人員說，「這非常可怕，而且幾乎可以肯定是違法的」，校園瀰漫恐懼，但職員們「很難知道如何幫助他們。」她直言，外界經常誤以為國際學生都很有錢，但「他們之中50%的人都需要龐大經濟援助，而哈佛有一套強大的體系……或許一些學生可以轉學，但或許他們負擔不起。他們失去了這個一生難得的機會。」

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