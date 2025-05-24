川普威脅「25%關稅」也沒用？　分析師：蘋果寧可漲價

▲2019年11月，川普在蘋果執行長庫克（Tim Cook）的陪同下，參訪蘋果工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普警告，若蘋果（Apple）未在美國境內生產供美國市場販售的iPhone，將對其產品加徵25%關稅。但分析人士認為，總統的威脅可能起不了作用，因為就獲利能力來看，蘋果自行吸收成本或漲價，而非把生產線移回美國，才是更合理的作法。

天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）以準確預測蘋果發展與趨勢聞名，他在X寫道，「就盈利能力來說，蘋果接受25%關稅對於iPhone美國市場銷售的打擊，比把iPhone流水線移回美國好得多了。」

瑞銀集團分析師沃特（David Vogt）則表示，潛在的25%關稅雖是一個「震撼的頭條」，但對蘋果營收而言，只會構成「溫和的阻力」，讓每股年度收益下滑達到51美分。在目前關稅情勢下，原本預期下滑34美分。

▲Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）直言，在美國生產iPhone是一個「不可行的童話」。（圖／達志影像／美聯社）

分析人士長期認為，在美國製造iPhone將導致價格非常昂貴，甚至根本不可能。一些人估計，此舉將導致iPhone零售價漲至1500美元至3500美元（約新台幣4.5萬元至10.5萬元）。

其中，勞工成本肯定會提高，後勤也會變得很複雜，因為打造供應鏈與工廠必須耗費數年，而蘋果把組裝零件進口至美國時，也仍會受到關稅影響。

富國銀行分析師雷克斯（Aaron Rakers）認為，蘋果可能把美國iPhone售價調高100至300美元（約新台幣3000至9000元），以保持大約41%的毛利率，而川普政府可能對印度進口的iPhone課徵特定關稅。

川普的關稅威脅，最終將會如何發展，分析師們大多抱持謹慎態度。或許蘋果能夠與政府達成協議，又或者把關稅問題帶到法庭上。