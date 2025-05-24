川普宣布批准美國鋼鐵與日本製鐵合作　獲140億美元投資創7萬職缺

▲川普宣布，美國鋼鐵公司將與日本製鐵建立合作夥伴關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普宣布，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）與日本製鐵（Nippon Steel）將建立合作夥伴關係，計畫在未來14個月內對美國投入140億美元，預計創造至少7萬個工作機會，總部仍將設於美國賓州匹茲堡。該交易原先於拜登任內遭阻，川普則表示僅接受投資性合作，不願讓美國鋼鐵完全落入外國控制。

根據美媒《CNN》川普在社群平台Truth Social宣布這項消息，並表示將於下週五親自前往鋼鐵廠參加一場「盛大造勢活動」。他強調，此案是雙方計畫中的「夥伴關係」，並重申美國鋼鐵將維持美國控制地位。

該合作案曾於2023年12月首次曝光，當時由日本製鐵提案以143億美元併購美國鋼鐵，引發美國朝野關切，認為此舉恐影響國家安全與工業主權。美國前總統拜登在卸任前決定阻止交易，川普上任後也表態反對將美國鋼鐵出售給外國，僅接受投資方式參與。

然而，今年3月，川普政府對交易態度轉為保留，針對美國鋼鐵與日本製鐵對美國外資審查委員會（CFIUS）提起的訴訟提出展期動議，暗示有可能接受協議。根據路透社報導，CFIUS已於4月正式審查此案，並於22日向總統提出意見。

▲美國鋼鐵公司位於美國賓州匹茲堡東郊布拉多克的工廠。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，為換取交易獲准，日本製鐵已將投資承諾提高至140億美元，其中包括在美國新建一座價值40億美元的鋼鐵廠。該合作案也獲得賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）及共和黨籍賓州參議員麥考密克（Dave McCormick）支持，兩人皆強調交易有助於保住州內就業與維持美國控制權。

不過，鋼鐵工人聯合會（USW）持續反對交易，擔心日本製鐵不會對工會鋼廠長期承諾。該工會於16日發聲明批評交易是「對美國鋼鐵工人、國安與美國製造業的災難」，並再次呼籲川普徹底終止此案。

美國鋼鐵公司則於17日發聲明支持川普，稱他是「果敢的領導人與企業家」，並表示公司將透過與日本製鐵的合作，在未來四年內引進新技術、擴大規模並創造數千個職缺。

根據《日本放送協會》，日本製鐵隨後也透過聲明表示，向川普總統批准日本鋼鐵與美國鋼鐵建立夥伴關係的英明決斷，致上最真摯的敬意，認為這項決定象徵美國製造業的重大進展，顯示雙方合作關係邁向新階段，並迎來最重要轉捩點，「我們的提案與川普政府保護美國勞工、鋼鐵產業與國家安全的承諾高度一致。」

此消息公布後，美國鋼鐵（NYSE: X）股價於當地時間23日大漲21%。