2025世壯運維安高規格　桃市警局長視察並慰問同仁辛勞

▲桃園市政府警察局長吳坤旭24日前往各場館視導維安工作執行情形。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

2025雙北世界壯年運動會，在桃園市舉辦6個運動種類，計有壁球、棒壘球、射擊、曲棍球、高爾夫球及槌球，桃園市政府警察局於各場館規劃高規格維安工作，員警配合警犬隊執行綿密場地安全檢查，各場館入口均設立檢查站，落實檢查出入人員。同時設立機動派出所為國內外選手提供相關服務。





2025雙北世壯年運動會分別在桃園市蘆竹國民運動中心(壁球)、青埔慢速壘球場(棒壘球)、公西靶場(射擊)、龍潭體育園區曲棍球場(曲棍球)、揚昇高爾夫鄉村俱樂部(高爾夫)及桃園市立田徑場(槌球)。

▲並慰問同仁辛勞頒贈慰勉金。（圖／桃園警分局提供）

為維護賽程期間選手及民眾安全，保障運動賽事圓滿完成，桃園市政府警察局於各場館規劃高規格維安工作，員警配合警犬隊執行綿密場地安全檢查，各場館入口均設立檢查站，落實檢查出入人員。同時設立機動派出所，由員警及外事人員為國內外選手提供相關服務。

警察局長吳坤旭24日前往各場館視導維安工作執行情況及慰勉同仁辛勞頒贈慰勉金。吳坤旭表示，同仁們頂著驕陽高溫堅守崗位，落實執行維安工作，運動賽事迄今圓滿平和，有賴所有同仁共同努力，期望同仁堅持最後一哩路，持續保持最高敏感度，務必使維安工作滴水不落，讓本次國際等級的運動賽事圓滿落幕。