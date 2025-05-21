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社會 社會焦點 保障人權

世壯運槌球賽桃園登場　桃警結合警犬隊嚴格場檢維護安全

▲2025年市狀運槌球比賽今起在桃園田徑場舉行，桃園警分局員警與警犬隊人員賽前安檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2025年世壯運槌球比賽今起在桃園田徑場舉行，桃園警分局員警與警犬隊人員賽前安檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2025雙北世界壯年運動會槌球項目今（21）日起至25在桃園市立田徑場展開，有來自世界各國400多名選手同場競技，桃園警分局為維護選手與觀眾安全，今天一早由員警配合警犬隊提前在場地進行安檢作業，由領犬員帶領偵爆犬、員警攜帶金屬探測棒在廠區內逐步檢查各個角落，務必落實場底安全至滴水不漏。

▲2025年市狀運槌球比賽今起在桃園田徑場舉行，桃園警分局員警與警犬隊人員勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2025年世壯運槌球比賽今起在桃園田徑場舉行，桃園警分局員警與警犬隊人員勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為確保世壯運槌球項目賽程順利圓滿與安全，桃園警分局今天一早配合桃園市警局刑警大隊警犬隊進入比賽的田徑場場地安檢，由領犬員帶領偵爆犬逐步檢查場館內各個角落，桃園警分局員警則攜帶金屬探測器，仔細檢查場地，不放過任何細節，以落實場地內外安全維護。

▲桃園警分局員警與警犬隊人員賽前針對世壯運槌球場地進行嚴格安檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警與警犬隊人員賽前針對世壯運槌球場地進行嚴格安檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局長王智民在安檢勤務前主持勤前教育，指導同仁務必提高維安意識，本次國際賽事甚為重要，桃警團隊有絕對信心維護賽事順利，以保障選手與觀賽民眾安全。

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