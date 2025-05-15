2025雙北世壯運後天登場　新北警捷運啟動多層次維安

▲新北警方投入偵爆犬加強捷運站維安。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

2025雙北世界壯年運動會將於後天（17日）正式揭幕，預計吸引超過2.5萬名選手，來自全球110個國家參與。本次賽事採個人名義參賽，預期參賽者將會大量使用大眾交通工具，捷運運輸需求量將大幅增加，新北市警察局提前部署，強化捷運維安，確保活動順利進行。

由於新北捷運板橋站、頭前庄站及景安站等交通樞紐，因周邊鄰近比賽場館及旅館密集，新北市捷運警察將針對捷運環狀線、安坑輕軌及淡海輕軌啟動「加強維安巡邏」專案，採用多元化勤務模式，由捷運警察、霹靂小組及攜帶無線電波偵測器的刑事偵查人員組成巡邏小組，搭配偵爆犬進行聯合巡邏，全面提升預警能力，打造層層防護網，確保選手與旅客的交通安全。

▲新北警方整合整合偵爆犬、捷運警察、霹靂小組及刑事人員加強捷運站維安。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市警察局表示，參考以往國際大型賽事經驗，活動期間將提高捷運維安等級，並針對捷運站體及行進間列車加強機動巡檢頻率，以補足傳統定點安檢的不足，實現全方位交通安全保障。此次綿密規劃的多層次巡邏方式，旨在消除潛在安全隱憂，守護每位旅客的平安出行。

▲2025雙北世壯運即將開幕，新北警方加強捷運站維安強度。（圖／記者陸運陞翻攝）