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新北市民廣場大變身國際標準3對3籃球賽場　世壯運決賽5／21～5／23開打

新北市民廣場大變身國際標準3對3籃球賽場 世壯運決賽5/21-5/23開打（圖／新北市政府體育局提供）

▲世壯運3對3籃球決賽5/21～5/23於新北市民廣場開打。（圖／新北市政府體育局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

2025世壯運3對3籃球賽，經過4天預賽激戰，決賽於21日在新北市政府市民廣場開打，市民廣場也大變身成為高規格的籃球賽場，將真正的街頭籃球文化完成展現，期待所有進入決賽的隊伍，能帥氣的秀出3分拋物線。

體育局表示，新北市政府市民廣場3對3籃球場依國際標準打造，不僅設置FIBA專業籃框與防滑地墊，觀眾席與轉播設備也一應俱全，確保賽事品質與觀賞體驗同步提升，在場地搭設的期間，看到許多民眾圍觀。世壯運3對3籃球賽事20日進入預賽最後一天，但已有篤定晉級決賽的選手先來參觀賽場，準備來場熱血較勁。

世壯運3對3籃球賽吸引來自全球多國的壯年好手齊聚一堂，參賽選手們不僅有自職業體壇退役的好手、業餘的挑戰者，也有國內知名籃球KOL彭尊參賽，他在個人社群平台說：「這可是我站上世界級賽場的唯一機會，能與來自全球的好手同場較勁，感受國際賽事的熱血魅力，贏或輸都無所謂，重點是要盡情享受比賽。」

新北市民廣場大變身國際標準3對3籃球賽場 世壯運決賽5/21-5/23開打（圖／新北市政府體育局提供）

▲新北市民廣場大變身世壯運3對3籃球賽場，符合國際標準。

新北市民廣場大變身國際標準3對3籃球賽場 世壯運決賽5/21-5/23開打（圖／新北市政府體育局提供）

▲新北市民廣場3對3籃球場依國際標準打造設置FIBA專業籃框。

3對3籃球預賽從5/17起連續4天在新北市板橋、中和運動中心同步展開，19日在板橋運動中心進行公開男70歲組、75歲組賽程，其中來自新北新店的「神駒隊」由6位平均年齡75歲的長者所組成的，神駒隊在本屆世壯運分兩隊出賽，拆隊上場，仍舊展現絕佳默契與團隊精神。在公開男70歲組預賽時「神駒隊」對戰「中山六君子隊」，全隊節奏明快、傳球流暢，穩穩掌控戰局，以15:7拿下漂亮勝利，氣勢如虹；而在75歲組賽程面對來自海外、身高明顯佔優的愛沙尼亞隊伍，神駒球員們毫不畏懼、迎難而上，即便最終吞下敗仗，過程中比分緊咬、你來我往，充分展現他們不服輸的精神與平日苦練的成果，打出一場雖敗猶榮的精彩比賽。隊員倪光毅表示：「要活就要動！我們這個年紀最需要的就是一個目標和快樂。籃球對我來說，是這輩子最大的熱情。」，充分展現出長青熱血勇氣不老「打球最帥是阿公！」

世壯運3對3籃球決賽於5/21至5/23連續三日在新北市民廣場舉行，歡迎民眾踴躍進場一起為選手加油！詳細賽程資訊請至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。

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