2025世壯運開幕　五項競賽桃園六場館舉行

▲2025世壯運開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025雙北世界壯年運動會開幕典禮，17日晚間於臺北大巨蛋舉行。桃園市副市長王明鉅出席開幕典禮指出，世壯運賽事為期14天，其中有槌球、壁球、曲棍球、射擊、高爾夫等5個競賽種類在桃園市舉辦，歡迎民眾前來觀賽，一起為世壯運選手加油。

桃園市政府體育局表示，世壯運於5月17日至30日在臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣及台中市等7縣市舉辦35個競賽種類。桃園市於6處競賽場館（市立田徑場、龍潭體育園區曲棍球場、蘆竹運動中心、公西靶場、臺北高爾夫俱樂部及揚昇高爾夫鄉村俱樂部），分別辦理槌球、壁球、曲棍球、射擊、高爾夫等5個競賽。

體育局指出，桃園市辦理的5個競賽，總報名人數為1,329人，所有競賽場館皆已進行場地優化作業且完成整備，在賽前也將配合大會辦理賽前總體檢，由裁判長及技術代表確認場地均符合賽事規範和需求，確保賽事順利舉行。

體育局表示，世壯運槌球競賽將於5月22日至25日在桃園市立田徑場舉行；壁球競賽將於5月18日至27日在桃園市蘆竹國民運動中心壁球場舉辦；曲棍球競賽將於5月20日至28日（雨備：27、28日）在龍潭體育園區曲棍球場進行；射擊競賽將於5月19日至27日在國家射擊訓練基地-公西靶場舉行；高爾夫競賽將於5月20日至25日分別在台北高爾夫俱樂部及揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦。

體育局提醒市民朋友，為配合賽事舉辦，市立田徑場於5月19日至25日暫停開放使用；蘆竹國民運動中心4樓壁球場於5月15日至27日暫停開放使用；龍潭體育園區曲棍球場、棒壘球場及槌球場則於5月17日至28日暫停開放使用。為鼓勵全民參與，也開放民眾通過安檢、進場觀賽。