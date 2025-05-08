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新北18座國民中心備戰世壯運　侯友宜親揭「1館1特色」

▲新北18座國民中心備戰世壯運 侯友宜親揭「1館1特色」。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜期盼藉著世壯運，讓新北市全齡、共融、友善的運動環境被看見和使用。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接2025雙北世界壯年運動會，新北市各座國民運動中心整裝備戰，新北市長侯友宜今（8日）出席「新北市特色國民運動中心建設成果展」開幕儀式，細數建設18座國民運動中心的推動歷程，感謝建築師公會打造一座座特色運動場館，不僅多處將作為世壯運競賽場地，國內外選手也踴躍前往各場館訓練備戰，希望藉著國際賽事，讓新北市全齡、共融、友善的運動環境被看見和使用。

侯友宜指出，目前新北市共有全國最多的18座國民運動中心，其中兩座水上運動中心，每一座場館從選址、設計到建造及裝配，都從市民朋友角度出發，考量在地需求打造最合適的運動領域，以一館一特色打造獨特場館設施，如土城運動中心特別請益滑冰專業人士建造室內冰宮；林口運動中心考量身障者需求推出射擊靶場；汐止國民運動中心設有棒壘打擊場；以及中和運動中心的曲棍球場等，都是積極與在地社區討論的成果。侯友宜感謝建築師公會發揮巧思，將各地特色融入設計，讓每座場館擁有各自亮點與優質環境。

▲新北18座國民中心備戰世壯運 侯友宜親揭「1館1特色」。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜8日出席「新北市特色國民運動中心建設成果展」開幕儀式。

此外，新北市積極打造運動健康城市，建設腳步不停歇，侯友宜表示，新北市針對25萬以上人口的行政區，將規劃新建第二座國民運動中心，板橋、蘆洲將於2026年完工，而三重、新莊已在規劃當中，至於中和、新店也將陸續進行選址作業，邁向24座目標前進。

「新北市特色國民運動中心建設成果展」即日起至5月21日止，在新北市政府1樓大廳展出，有兩大展區，分別透過平面設計圖示搭配大事紀，回顧興建歷史與發展，以及8座運動中心的建物模型，展出內容涵蓋運動中心如何融入在地元素的建築理念、空間配置、功能特色等，歡迎民眾朋友踴躍參觀。

▲新北18座國民中心備戰世壯運 侯友宜親揭「1館1特色」。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜細數建設18座國民運動中心的推動歷程，感謝建築師公會打造一座座特色運動場館。

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