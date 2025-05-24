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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸巴蜀文化藝術季　台灣《幻彩龍影》摘獲二等獎

▲▼ 巴蜀藝術季 。（圖／兩岸書法協會提供）

▲2025海峽兩岸巴蜀文化藝術季走進四川瀘州。（圖／ 巴蜀文化藝術季提供）

記者任以芳／四川報導

2025海峽兩岸巴蜀文化藝術季走進四川瀘州，舉辦啓動儀式和系列交流活動，兩岸共120多人參加。其中，四川作品《龍橋茶韻》斬獲一等獎，台灣作品《幻彩龍影》摘獲二等獎。

本屆活動以「川台同繪 藝峽共融」為主題，深度聚焦巴蜀文化、長江文化、青年交流、現代農業、消費新場景體驗、臨港經濟發展等主題，吸引兩岸專家學者、院校代表、藝術家等120多人參加活動。

▲▼ 巴蜀藝術季 。（圖／兩岸書法協會提供）

▲四川省台辦副主任劉浩。（圖／ 巴蜀文化藝術季提供）

四川省台辦副主任劉浩在致辭中表示，四川是中華文化的重要發源地之一，巴蜀文化底蘊深厚、璀璨多元。海峽兩岸巴蜀文化藝術季已連續舉辦4屆，吸引兩岸上千藝術家和青年學生參賽、參展、參訪，讓巴蜀文化在兩岸文化創意的激蕩中，煥發出新的生機與活力。他還向台灣青年發出邀請，四川將用熱情細緻周到的服務，助力大家追夢築夢圓夢。

瀘州市委常委李堂兵表示，文化藝術，始終是兩岸同胞交流交往的橋梁。瀘州有著豐富的文化底蘊，將借助此次活動為兩岸文化交流搭建更廣闊的平台，讓兩岸同胞在文化藝術共鳴中感受到彼此的心靈相通。

▲▼ 巴蜀藝術季 。（圖／兩岸書法協會提供）

▲台灣屏東中華文創交流協會理事長陳信誠。（圖／ 巴蜀文化藝術季提供）

「兩岸可以共同挖掘巴蜀文化的深層內涵，將其融入到現代文化創意產品中，還可以加強兩岸文化產業的合作，共同打造具有國際影響力的文化品牌。」台灣屏東中華文創交流協會理事長陳信誠說，希望兩岸開展更多文化交流活動，讓更多兩岸民眾、年輕一代，深入瞭解彼此，增進感情和認同。

2024海峽兩岸巴蜀文化創意設計大賽評比成果，從徵集到的1200多件作品中評出一等獎作品1個、二等獎作品2個、三等獎作品3個，優秀指導教師獎10個、優秀組織獎6個。其中，四川作品《龍橋茶韻》斬獲一等獎，台灣作品《幻彩龍影》摘獲二等獎。

來自台灣的溫教授長期致力於推動兩岸文化交流，通過設計大賽，從學生的優秀作品中感受到四川與台灣深厚的文化底蘊，還能見證兩地青年在創意設計領域的勃勃生機與廣闊潛力。大賽不僅為兩岸青年提供了展示創意與才華的舞台，還推動了文化、藝術與創意的深度融合與傳承。

活動期間代表團一行先後前往瀘州老窖國寶窖池、乾坤酒堡、董允壩傘里古街進行實地參觀，以及了解江陽區經濟社會發展以及非遺文化傳承等情況。

▼ 巴蜀文化藝術季活動現場。（圖／主辦方提供）

▲▼ 巴蜀藝術季 。（圖／兩岸書法協會提供）

▲▼ 巴蜀藝術季 。（圖／兩岸書法協會提供）

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